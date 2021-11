Tutti vogliamo mantenerci giovani il più a lungo possibile. Spesso però, i nostri sforzi si concentrano soltanto sul corpo. Naturalmente facciamo benissimo a prenderci cura della nostra pelle, dei capelli, e della nostra forma fisica in generale. Ma non dobbiamo dimenticare il cervello, che è uno degli organi che risente più di tutti dell’invecchiamento, e che occorre mantenere allenato, proprio come un muscolo. Purtroppo, molti di noi hanno delle cattive abitudini che rischiano di far invecchiare prima il nostro cervello. Vediamo quali.

Attenzione a queste tre cattive abitudini che farebbero invecchiare prima il nostro cervello

Con l’invecchiamento è normale e fisiologico che il nostro cervello cominci a perdere colpi. Magari perdiamo sempre le chiavi o non ricordiamo il nome di una persona che si è appena presentata. La maggior parte di questi sintomi sono transitori e non preoccupanti. Ci sono però delle abitudini quotidiane che potrebbero contribuire a far invecchiare prima la nostra mente. Quindi attenzione a queste tre cattive abitudini che farebbero invecchiare prima il nostro cervello.

Rifiutare troppo spesso inviti o proposte di amici

Quante volte ci è capitato di rifiutare un invito fuori da parte di amici o parenti? Magari non ce la sentiamo di spostarci, o non abbiamo voglia di perdere tempo a prepararci o di fare tardi a casa. Se succede di tanto in tanto, non è un problema.

Ma se diventasse un’abitudine, potrebbe far invecchiare prima il nostro cervello. Per mantenerci giovani è necessario stimolare la nostra mente, fare molte esperienze ed essere disposti a uscire un po’ dalla nostra ‘comfort zone’. Mantenere una vita sociale attiva è uno dei modi per tenere in forma il cervello.

Non cambiare mai le nostre abitudini

Prendere sempre la stessa strada per andare al lavoro, ordinare i soliti piatti al ristorante, ascoltare la stessa musica ogni giorno, potrebbe non fare bene al nostro cervello. Quando diventiamo eccessivamente abitudinari, la nostra mente potrebbe non essere stimolata a sufficienza.

È importante per mantenere il cervello in forma fare attività creative e nuove.

Non è difficile, bastano piccole scelte quotidiane. Scegliamo un percorso diverso per portare fuori il cane, cuciniamo un piatto che non abbiamo mai provato, cambiamo supermercato, o cambiamo posto ai mobili in casa. Il nostro cervello ci ringrazierà.

Non fare movimento

Per la salute del cervello, è fondamentale anche la salute del corpo. Fare movimento ci mantiene giovani. Non occorre diventare degli atleti. Sarà sufficiente muoversi un po’ ogni giorno. Impegniamoci a fare delle passeggiate, a piedi o in bici. Potremmo andare al lavoro a piedi, o scendere dai mezzi pubblici alla fermata precedente e proseguire a piedi. Se invece abbiamo deciso di cominciare a correre, facciamo però attenzione alle ginocchia.

