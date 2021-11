L’inverno si sta avvicinando e molti di noi, tornati a casa stanchi dopo ore di lavoro, hanno voglia di assaggiare qualcosa di caldo e cremoso. Per fortuna a supplire questa esigenza ci sono molte ricette che permettono di creare delle zuppe ideali per questa stagione. Oggi ne illustriamo una. Infatti questa deliziosa vellutata di novembre diversa dal solito è un piatto completo perfetto per le cene autunnali. Vediamo insieme quali sono i passaggi per prepararla.

Gli ingredienti necessari per portare in tavola questo piatto sano e gustoso

800 grammi di brodo vegetale;

sale fino quanto basta;

pepe nero quanto basta;

1 pizzico di noce moscata;

130 grammi di porri di medie dimensioni;

1 chilo di polpa di zucca già pulita;

burrata fresca quanto basta per guarnire;

semi di girasole quanto basta per guarnire;

olio extravergine d’oliva quanto basta.

Questa deliziosa vellutata di novembre diversa dal solito è un piatto completo perfetto per le cene autunnali

Prima di tutto bisogna dedicarsi all’ingrediente principale, la zucca. Se non abbiamo l’abbiamo acquistata già mondata, esiste un metodo molto facile sia per scegliere la migliore sul mercato sia per cucinarla senza incappare in problemi. Infatti ecco come scegliere la zucca più dolce e succosa e come pulirla in pochi minuti. Se invece ce l’abbiamo già pulita basta tagliarla a cubetti di dimensioni uniformi e metterla un attimo da parte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Mettiamo a scaldare in un pentolino la quantità indicata di brodo vegetale. Poi passiamo poi alla pulizia dei porri. Rimuoviamo dunque la base e le parti eccessivamente stoppose. Sciacquiamo il tutto sotto abbondante acqua corrente e poi tagliamo l’ortaggio finemente a rondelle. Prendiamo una pentola e ungiamola d’olio. Mettiamo a rosolare questo ingrediente per alcuni minuti, facendo attenzione a girarlo per bene. Una volta che risulterà dorato aggiungiamo anche i cubetti di zucca. Mescoliamo bene e poi ricopriamo il tutto con il brodo. Lasciamo cuocere per 25 minuti a fiamma media

Allo scadere di questo tempo grattugiamoci sopra della noce moscata per insaporire. Assaggiamo poi per aggiustare di sale e pepe. Infine prendiamo un mixer e frulliamo il tutto fino a ridurlo in una purea morbida. Impiattiamo e cospargiamo la superficie di burrata nella misura che desideriamo. Infine mettiamo i semi di girasole e un filo di olio extravergine di oliva per guarnire.

Approfondimento

Riciclare la zucca di Halloween in maniera intelligente e creativa con queste idee contro lo spreco