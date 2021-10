Solo fino a qualche anno fa, sembrava assolutamente lecito smaltire i residui alimentari semplicemente rovesciandoli dentro a lavandini e water, non curandoci delle conseguenze. Oggi per fortuna, cominciamo ad acquisire consapevolezza che quello che smaltiamo attraverso gli scarichi finirà nelle acque inquinandole e che dunque è bene porre l’attenzione sulle azioni domestiche.

Tralasciando per un attimo la questione ambientale, però, anche da un punto di vista di funzionalità delle tubature i residui, in particolare alcuni, possono essere dannosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Tant’è che ci sono brutte notizie per chi commette questi errori con i lavandini perché potrebbe intasarli ben bene.

Alimenti fibrosi

Specialmente se siamo soliti lavare i piatti a mano, dobbiamo fare in modo che alimenti fibrosi non finiscano nel lavandino. Per questi si intendono alimenti di origine vegetale, come le bucce della frutta o gli scarti degli agrumi. Tra gli alimenti fibrosi da non gettare nel lavandino, inoltre, sono da evitare i residui di sedano che presentano robuste fibre che potrebbero incrostarsi alle tubature.

Scarti di origine animale

Acerrimi nemici delle tubature, poi, sono i residui animali come i pezzi della pelle del pollo, ricca di collagene appiccicoso. Allo stesso modo, da evitare è il grasso nello scarico, specialmente se rappreso. Dopo la cottura di alcune pietanze può capitare che sulla padella rimanga parecchio grasso o olio che assolutamente non va buttato nel lavello. Piuttosto, sarà più conveniente rimuoverlo completamente con della carta assorbente, che poi getteremo, e lavare la padella con sapone. Questo ci farà risparmiare tempo, acqua e una bella seccatura con le tubature otturate.

Tuorli e albumi nelle tubature

Che non sia il caso di gettare i gusci delle uova nel lavandino è intuitivo, per quanto qualcuno ancora commetta questa azione. Ma più dei gusci, il focus andrebbe spostato su tuorli e albumi. In particolare i secondi hanno la capacità di coagulare e solidificarsi in breve tempo se a contatto con il calore. Se infatti abbiamo utilizzato acqua calda nel lavandino dove poco dopo getteremo gli albumi questi tenderanno a rapprendersi formando un tappo nello scarico.

Dunque, meglio che gettare gli scarti delle uova e compromettere i lavandini, sarebbe bene ingegnarsi per trovarne un nuovo impiego in cucina.

Brutte notizie per chi commette questi errori con i lavandini perché potrebbe intasarli ben bene

Adottare queste accortezze sarà utile a mantenere gli scarichi liberi e privi di cattivi odori. Tuttavia, sarebbe comunque necessario trattare le tubature almeno una volta al mese con prodotti sgorganti specifici o con rimedi naturali come i noti bicarbonato e aceto.

Approfondimento

Piatti incrostati e bicchieri opachi potrebbero dipendere da questi problemi della lavastoviglie spesso sottovalutati