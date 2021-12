Si può avere una pelle liscia e setosa anche tramite la depilazione. Così, a volte, si sente l’esigenza di togliere i peli sulle braccia e sulle gambe. In commercio si vendono delle schiume pratiche ed utili, ma anche i prodotti per la ceretta. Una novità rispetto al passato, quando si utilizzavano dei prodotti fatti in casa. Così altro che ceretta e shampoo, per depilarsi con dolcezza e avere capelli setosi proviamo questo rimedio naturale.

Ognuno cerca di prendersi cura della propria persona. Si presta attenzione alla salute, ma anche al modo di vestirsi. La moda quest’anno ci propone dei classici degli anni 70 come cappotti e maglioni dallo stile intramontabile. Un ritorno che dona un tocco di eleganza e casualità al nostro outfit.

Anche scegliere la giusta acconciatura dei capelli, che meglio si abbina al nostro viso, dona equilibrio a tutta la persona. La cura del corpo poi è un momento importante per sentirsi bene con sé stesse e con gli altri. La depilazione e la cura dei capelli ne sono due aspetti fondamentali.

Al posto della schiuma depilante

Può capitare che in casa venga a mancare la schiuma per depilarsi oppure la ceretta. Allora forse è il momento di far ricorso al prodotto che utilizzavano le nostre nonne. Non tutte usavano depilarsi, ma quando occorreva si preparava in casa della maionese o si prendeva quella in dispensa.

La maionese è, infatti, un ottimo sostituto della crema addolcente per i peli. La sua composizione fatta di olio, uova e aceto, la rende ideale sia per i peli del corpo sia per i capelli.

È possibile che al momento della depilazione, ci accorgiamo che la schiuma è terminata. Ebbene al suo posto possiamo utilizzare la maionese. La sua azione emolliente rende morbidi i peli delle gambe e delle braccia. Tutto questo grazie alla sua composizione in grassi, derivanti dall’uovo e dall’olio, due componenti della maionese. Prendiamo un po’ di maionese e ne spalmiamo uno strato sottile sulle gambe. Si ammorbidirà così la peluria e si potrà procedere alla depilazione.

La maionese per i capelli

La maionese, oltre che per la depilazione, è utile anche per i capelli. Le nostre nonne l’utilizzavano al posto del balsamo. Si può anche mischiare un po’ di balsamo e un po’ di maionese per avere alcuni effetti sui capelli. Prima di tutto servirà a reidratare i capelli secchi e disidratati, ma anche per combattere le doppie punte.

Dopo aver applicato la maionese o anche dopo averla mischiata al balsamo, si lascia agire per pochi minuti. Si pettinano i capelli con un pettine a trama larga e si risciacquano. Potremmo utilizzare una caraffa d’acqua tiepida in cui si è aggiunto un cucchiaio di aceto di mele. I capelli diventeranno così morbidi e lucenti.

Anche la detergenza del viso è importante per un trucco ben fatto, come si spiega nell’approfondimento.

