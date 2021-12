Secondo quanto riportato dall’Ansa sarebbero ben 5 milioni le persone in Italia ad essere interessate dal diabete. Sembra, però, che circa il 30% non sia a conoscenza di essere affetto dalla malattia. Da qui ancora una volta l’invito del comparto medico ad uno stile di vita sano e un’adeguata prevenzione e controllo. Questi potrebbero essere infatti tra le armi più efficaci a nostra disposizione per scongiurare mali futuri. Lo abbiamo osservato dicendo che per prevenire il tumore al colon non dovremmo ignorare questo semplice gesto dopo i 50 anni.

Tuttavia, nei casi accertati di diabete, la malattia può essere trattata con farmaci specifici per controllare il livello di glucosio nel sangue.

Tra questi, come riportato da Fondazione Veronesi, sono milioni le persone che ogni giorno assumono metformina. Ebbene sembrerebbe che questo comune farmaco utilizzato nel trattamento della malattia possa avere ulteriori vantaggi.

Infatti, pochi sanno che questo farmaco contro il diabete contrasterebbe anche tumori e demenza.

A confermarlo sarebbero alcuni studi eseguiti su pazienti diabetici in cura con metformina nei quali sarebbe emersa una probabilità inferiore di insorgenza tumorale. Sembra infatti che il farmaco sia in grado di contrastare il metabolismo delle cellule cancerogene non permettendone la riproduzione. In poche parole la metformina potrebbe interagire con le cellule danneggiate sottraendogli energia e nutrimento interferendo con il processo di fosforilazione ossidativa.

Uno studio durato 6 anni

In aggiunta a quanto detto, ad esprimersi sugli ulteriori potenziali effetti della metformina sarebbe uno studio condotto su 123 soggetti in Australia. I pazienti, tutti affetti da diabete di tipo 2 (quello più diffuso), sarebbero stati monitorati per 6 anni ma solo a 67 di loro è stato somministrato il farmaco. A cadenza biennale i pazienti venivano esaminati su capacità cognitive, linguaggio, memoria e reattività. Ebbene sarebbe emerso che alla fine del trattamento, i soggetti curati con metformina presentavano un rischio significativamente più basso di incorrere in declino cognitivo e demenza.

Questo potrebbe dipendere dal fatto che la meformina contrastando il diabete possa ridurne anche i danni e gli effetti.

Specialmente durante la terza età, infatti, i soggetti affetti da diabete 2 sarebbero maggiormente esposti a demenza.

Ottime prospettive

A seguito degli studi, i medici si riservano ancora del tempo per valutare gli effetti della metformina sul trattamento di demenza e cancro. Tuttavia, entrambi gli studi citati sembrerebbero aver dato buone speranze nella lotta a queste patologie.

