Capita spesso di trovare qualche vecchio oggetto dimenticato mentre si perlustra la soffitta o qualche angolo della casa. Potrebbe anche trattarsi di un caro ricordo delle nostre nonne, che utilizzavano tempo fa.

Qualcuno di noi, per esempio, si sarà imbattuto in qualche vecchia cassettiera utilizzata per sistemare i panni e la biancheria pulita.

È facile decidere di sbarazzarsene, soprattutto se non si trova un rimedio per pulire e lucidare mobili in legno come questo. In verità, però, dovremmo ripensarci.

Infatti, sembra incredibile ma la vecchia cassettiera che stavamo per buttare può diventare una risorsa preziosissima per questa funzione particolare. Ecco di cosa parliamo.

Un tocco di classe in giardino

Alcuni hanno la fortuna di possedere un giardino o un piccolo spazio verde per coltivare le piante. In questo caso, la nostra vecchia cassettiera può tornare davvero utile.

Con essa, infatti, possiamo dare vita a una splendida fioriera elegante e vintage. Sarà il contenitore perfetto per far crescere ed esporre i nostri bellissimi fiori. Vediamo come fare.

Sembra incredibile ma la vecchia cassettiera che stavamo per buttare può diventare una risorsa preziosissima per questa funzione particolare

Per prima cosa dovremo spostare la cassettiera nel luogo in cui vogliamo esporla. Visto che normalmente le piante necessitano di un po’ di luce scegliamo una zona illuminata.

A questo punto pratichiamo dei fori sul fondo dei cassetti, per far drenare al meglio l’acqua dell’innaffiatura.

Ora dovremmo decidere se riporvi all’interno i fiori con o senza i vasi. Nel caso in cui scartiamo i contenitori, dovremo sistemare sul fondo dei cassetti un po’ di pacciamatura.

Potremmo utilizzare trucioli di legno, pigne, foglie morte o altro ancora. In questo modo favoriremo lo sviluppo delle piantine e le renderemo più resistenti. Fatto questo ci basterà mettere sopra uno strato di terriccio e inserire i fiori.

Per finire scegliamo i fiori che più ci piacciono e li interriamo dentro i nostri cassetti. Ed ecco la nostra cassettiera trasformata in una magnifica fioriera per le nostre piantine.

Il consiglio in più

Nel caso volessimo renderla più personale, potremmo ridipingere la superficie della cassettiera del colore che più ci piace. Basta qualche spruzzata di vernice e il gioco è fatto.

Per le piante da esporre, invece, consigliamo in particolare le varietà dal fogliame vaporoso e con chiome cadenti. Faranno davvero un figurone.

