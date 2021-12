Per sgrassare facilmente la griglia del forno incrostata serve un ingrediente speciale e questo metodo efficace

Nessuno può fare a meno del forno in cucina. È un elettrodomestico ormai indispensabile che ci dà una mano enorme per realizzare ogni nostra ricetta. Non a caso, con esso possiamo cucinare una torta leggera e profumata che alletterà le nostre papille gustative e farà felici grandi e piccini.

Per poterlo sfruttare al meglio, però, è necessario pulirlo costantemente e svolgere una manutenzione puntuale. Ogni parte di questo elettrodomestico non andrebbe mai trascurata. Infatti, avevamo spiegato che per un vetro del forno brillante e senza aloni basta 1 prodotto insospettabile.

Un’altra parte del forno che si sporca molto facilmente è la griglia. Mentre vi cuociamo sopra le pietanze, grasso e unto si accumulano sulla superficie, insozzandola completamente.

Rimetterla a nuovo non è una passeggiata e di solito serve un bel po’ di olio di gomito. Ma se dimostrassimo che pulire la nostra griglia è più facile e veloce di quel che si pensa?

Ci basteranno pochi minuti e l’aiuto di un prodotto assai comune ma che mai avremmo immaginato potesse servire a questo scopo.

Basta meno di quello che si creda per far risplendere la griglia del nostro forno. In più, non avremo bisogno di nessun tipo di prodotto commerciale aggressivo e deleterio.

Tutto quello che ci servirà sarà del sale, un po’ di aceto e una patata. È lecito avere dei dubbi su quanto appena affermato, ma il risultato potrebbe sbalordirci. Vediamo allora come eseguire la pulizia.

Ecco come fare

Per prima cosa togliamo la griglia dal forno. Appoggiamola sul tavolo o un ripiano a scelta, mettendo sotto qualche foglio di giornale per non sporcare.

A questo punto prepariamo una bacinella con qualche cucchiaio di aceto. Immergiamo un pennellino e lo spalmiamo su tutta la superficie della griglia. Poi prendiamo un pugno di sale e facciamo altrettanto.

Ora è arrivato il momento di usare la nostra patata. La tagliamo in due, quindi la strofiniamo con decisione su tutta la griglia senza tralasciare nessun angolo.

Per completare l’opera, passiamo un pezzo di carta assorbente per pulire tutto e sciacquiamo la griglia sotto il rubinetto. Una volta asciutta dovremmo notare subito una maggior brillantezza.

Dunque, per sgrassare facilmente la griglia del forno incrostata serve un ingrediente speciale e questo metodo efficace, come appena mostrato.