Il legno è il materiale per eccellenza nell’arredamento di ogni casa, non passa mai di moda ed è capace di impreziosire ogni ambiente con le sue speciali caratteristiche. È molto utilizzato nella costruzione di complementi d’arredo come armadi, madie, sedie e tavoli di ogni forma e dimensione.

È apprezzatissimo anche nella pavimentazione, Infatti il parquet, composto da legno massiccio nobile, è in grado di dare alla casa un’atmosfera accogliente e senza tempo.

Perché scegliere il legno

A ciascun legno corrispondono differenti proprietà fisiche, Alcune lo rendono esteticamente bello come le sfumature, il colore e le venature, altre come la duttilità, la resistenza e la durezza, per citarne alcune, lo rendono estremamente funzionale. Per questo è adatto alla lavorazione di ogni genere di manufatto, e per le sue peculiarità è insostituibile.

Ecco come pulire le superfici in legno senza lasciare aloni e senza rovinare la patina originale

Nel legno sono i dettagli a fare la differenza. Ma come prendersene cura? Innanzitutto è necessario evitare i prodotti chimici in commercio. Questo perché non c’è bisogno di trattamenti estremi o particolari per rendere il proprio legno sano e lucente. La soluzione migliore è quella di rimanere fedeli ai metodi usati sin dall’antichità, quindi all’uso di acqua tiepida ed eventualmente di oli e cere naturali.

La maniera più efficace per spolverare mobili in legno è adoperare un panno di cotone o microfibra leggermente inumidito con acqua tiepida e null’altro, e poi avere l’accortezza di asciugare la superficie. La stessa cosa vale per il parquet. Per rendere l’efficacia pulente più incisiva è possibile aggiungere oli essenziali, che svolgono un’azione disinfettante naturale e donano un piacevole profumo all’ambiente. Ecco come pulire le superfici in legno senza lasciare aloni e senza rovinare la patina originale.

Se c’è la necessità di intervenire sul legno in maniera più profonda e ridare lucentezza e vigore alle venature, si può usare dell’olio di lino naturale, che viene assorbito dal legno, lo nutre e lo protegge. È un prodotto idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici che, a differenza delle classiche vernici, non forma quella sottile pellicola a protezione del legno. Per il trattamento del parquet, oltre all’olio di lino, si può aggiungere la cera d’api naturale.

Con queste semplici attenzioni si dà lunga vita al legno.