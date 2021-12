Le scadenze tecniche delle tre streghe si sono fatte sentire ma non è il caso si preoccuparsi e abbandonare la nave per il “si salvi chi può”. Cosa succede quando un movimento si verifica al rialzo o al ribasso? Giustamente un mercato che scende fa pensare immediatamente a una nuova fase ribassista e questo quando sale, ad una fase rialzista. Ma è sempre così? No, e spieghiamo il perchè.

Il movimento della settimana che si è appena concluso per i mercati azionari europei analizzati non ha cambiato il quadro grafico in quanto la candela settimanale è stata inside, ovvero contenuta in quella della settimana precedente. A Wall Street, invece, anche se la chiusura è stata inferiore all’apertura della settimana, molto probabilmente il movimento è stato di barra 3 e a questa seguirà una settimana con inizio in rosso e poi nuova forza rialzista.

Onda C del rally natalizio non è stata archiviata e non è per il momento il caso di “fasciarsi la testa”. Quello di oggi è stato un movimento ribassista che non ha cambiato nulla per i mercati.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 17 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.531

Eurostoxx Future

4.145,5

Ftse Mib Future

26.482

S&P 500 Index

4.620,64.

Il nostro frattale annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 17 dicembre.

Qual è la nostra previsione per la prossima settimana?

Minimo lunedì e massimo venerdì. Non siamo però in grado di effettuare attendibili proiezioni sui prezzi dei minimi/massimi che potrebbero formarsi.

Un movimento ribassista che non ha cambiato nulla per i mercati almeno per il momento

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.405. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.146.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.179. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.059.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.510. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 25.925.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.666,70. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Posizione in corso per il trading multidays:

Long in corso dall’apertura del 13 dicembre.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di lunedì?

Apertura sui minimi e poi accelerazione rialzista fino alla chiusura.