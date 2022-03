Seguire le mode del momento è diventato ormai un mantra. I trend dell’anno che corre insieme a noi, ci aiutano nella scelta del taglio di capelli più adatto che rende il nostro viso più giovane. La giacca anni ’90 ci permette di mettere da parte i fastidiosi problemi dei vestiti stretti e costrittivi. Mentre le scarpe hanno il potere di allungare anche le gambe più corte, se scelte con cura e in linea con l’abbigliamento. Molti sbagliano a pensare che solo un tacco 12 possa rendere sinuosa una gamba, oppure che le sneakers non siano adatte con i vestiti eleganti. Le regole della moda, ora più che mai, sono controverse e fatte di eccentricità molto particolari.

Attenzione ai dolori ai piedi

I nostri piedi soffrono, esattamente come le nostre gambe, sia di una giornata stressante che di calzature estremamente scomode. Non bisogna sottovalutare, infatti, i problemi dovuti ad una cattiva circolazione. I piedi si gonfiano, le scarpe si stringono e spesso potrebbero svilupparsi dei dolori correlati come mal di schiena e fastidi plantari. Esisterebbe, però, un’ottima calzatura che farebbe scomparire questi fastidiosi problemi e, il segreto, sta tutto nel tacco che si indossa. Per quanto riguarda le sneakers, alcune più di altre, potrebbero dare dei fastidi anche in giovane età. Per questo motivo molti consigliano di non comprare scarpe con la suola piatta. Si dovrebbero privilegiare quelle che hanno una forma più ergonomica che abbraccia la pianta del piede completamente.

Sono queste le rivoluzionarie scarpe che ci faranno dimenticare il mal di schiena da tacco a spillo, entrate nella top 10 della moda primavera estate 2022

Per quel che riguarda i tacchi possiamo dire che ci piacciono in qualsiasi forma e misura. Per il colore forse siamo più caute nella scelta, soprattutto se si tratta di tonalità particolarmente audaci. Ma in generale, si può affermare che esiste una forma del tacco fatta apposta per sostenere completamente il peso del corpo nella camminata e anche per lunghe giornate. E non si tratta di quelli a spillo, che rendono invece instabile e scomoda anche una semplice pausa in piedi.

Si tratta del tacco a “campana” e presenta una superficie di appoggio a terra più ampia di quella dell’attaccatura. Ma non basta questo particolare, perché, nei tacchi più alti, si avrebbero comunque problemi a causa del dislivello tra il tallone e la pianta del piede. Questo comporterebbe il carico del peso di tutto il corpo sul metatarso. Per questo motivo, oltre a privilegiare un tacco a campana, dovremmo anche scegliere una scarpa che abbia un minimo plateau per ridurre tale dislivello tra tallone e pianta e seguire, così, armoniosamente anche la forma del piede. Sono queste le rivoluzionarie scarpe che stanno bene con qualsiasi capo, sia che si tratti di un jeans a palazzo o di un vestito in stile impero.