Ci sono alcune spiagge davvero mozzafiato. Ammirare un paesaggio incontaminato, una distesa d’acqua senza inquinamento e cristallina, non può che far bene alla nostra anima. Si dice che davanti al mare la felicità diventa un’idea semplice. Ma scegliendo le giuste spiagge la nostra gioia toccherà picchi mai visti. Ed è proprio per questo motivo che oggi vogliamo presentare un luogo in particolare davvero unico che ci farà innamorare come mai prima d’ora.

Altro che Caraibi con questa spiaggia italiana dalla bellezza che lascerà di stucco

Acqua cristallina, con i toni che spaziano dallo smeraldo al cobalto. Un paesaggio suggestivo contorna la spiaggia di Baia degli Infreschi, che si trova a Marina di Camerota. Questa baia, considerata una delle più belle del Cilento, offre ai visitatori uno spettacolo più unico che raro. Un vero paradiso in cui potremo rilassarci e goderci le belle giornate, ma non solo. Se siamo amanti del trekking, potremo fare delle escursioni nella natura e avventurarci intorno alla spiaggia, ovviamente con delle guide che ci indicheranno il sentiero.

Ecco come arrivare a questa spiaggia suggestiva e meravigliosa che ci farà sentire in un luogo indicato

Raggiungere Baia degli Infreschi non è molto complicato. Potremo scegliere di andare a piedi, seguendo un sentiero che ci mostrerà la bellezza della natura che circondano il luogo. Oppure, se vogliamo stare più comodi, avremo la possibilità di scendere con alla stazione Palinuro-Centola con il treno, per poi cercare un pullman che ci porti vicino la spiaggia. Da lì, una barca ci condurrà direttamente sulla spiaggia.

Perciò, altro che Caraibi con questa spiaggia italiana dalla bellezza che lascerà di stucco potremo godere di un mare meraviglioso senza andare troppo lontano. Perciò, se siamo amanti della natura e dell’acqua cristallina non dobbiamo far altro che organizzarci. La baia degli Infreschi sta aspettando solo noi!

Approfondimento

