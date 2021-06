Manca poco alle ferie, tra non molto tempo potremo regalarci una meritata vacanza. Ci sono tante mete tra cui scegliere, per cui è difficile decidersi. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di aiutare a trovare la location migliore. Ad esempio in un articolo precedente abbiamo consigliato un paesino greco che regala cultura e panorami unici al mondo.

Oggi invece andiamo in spiaggia, e lo facciamo senza dover pagare. Ecco le migliori spiagge libere italiane con mare indimenticabile e sabbia finissima.

Lido di Classe

La nostra carrellata inizia in Emilia-Romagna, in una delle location migliori della riviera. Il Lido di Classe regala cinque chilometri di spiaggia libera. Questa meta è perfetta sia per i giovani che vogliono divertirsi sia per le famiglie che vogliono godere di tranquillità. È inoltre un punto di partenza perfetto per visitare la riviera, di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Follonica

Spostiamoci in Toscana, e precisamente in provincia di Grosseto. Qui troveremo la bellissima spiaggia di Follonica, che ha una sabbia davvero finissima. Qui si possono trovare stabilimenti balneari, ma anche lunghi tratti di spiaggia libera. Consigliamo Follonica anche per i suoi panorami: in una giornata tersa è possibile vedere l’isola d’Elba e persino la Corsica.

Cala Luna

Concludiamo con la Sardegna, che regala la splendida Cala Luna. Essa può essere raggiunta in barca, oppure attraverso dei sentieri. Questi ultimi possono essere piuttosto impegnativi, quindi sono adatti a chi ha già esperienza nel trekking. Forse è superfluo specificare che il mare è davvero incredibile in questa location, come è tipico della Sardegna.

Ecco le migliori spiagge libere italiane con mare indimenticabile e sabbia finissima. In qualunque posto d’Italia in cui ci troviamo, è garantito riuscire a trovare una meta costiera vicina che non ci costringe a spendere soldi. Scegliamo quindi le migliori e andiamo a goderci un bel bagno.