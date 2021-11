Ormai di cappotti e piumini l’armadio è pieno, quindi è inutile che ne compriamo di nuovi. Ogni stagione è sempre la stessa storia: non sappiamo cosa mettere, ma il nostro armadio quando lo apriamo chiede aiuto. Quindi altro che cappotti o piumini ecco il capospalla che sta spopolando in questa moda inverno 2021, perché tanto di cappotti ne abbiamo tantissimi. Abbiamo quello marrone lungo, quello nero, quello corto e poi abbiamo il piumino lungo, quello corto e quello autunnale più leggero. Diciamo che a livello di capispalla non siamo messi male. Ce n’è uno, però, veramente chic ed elegante che bisogna avere. E non è un cappotto o un piumino, ma è qualcosa di diverso che spesso confondiamo con un altro capo. Se però il piumino ci manca, questi super economici sono il trend dell’inverno e sono anche molto carini.

La mantella è il tocco di stile che stavamo aspettando per questo Natale

Per completare il look e renderlo veramente elegante e chic possiamo usare la mantella. Questa è un capospalla che va messo sopra il cappotto. Poi ce ne sono alcune, invece, che funzionano come cappotti. Ma generalmente va messa sopra come capo finale, molti la usano anche in autunno al posto del giubbotto. Possiamo indossarla come vogliamo, l’importante però è indossarla. Vediamo allora qualche proposta in commercio. Oltre alla mantella c’è anche questo capo che è perfetto per l’invero che rende ogni look super elegante.

Quindi, mantelle a più non posso. Ma la domanda è quale scegliere? Le mantelle a cui facciamo riferimento non sono quelle che usiamo per la pioggia, quindi in plastica o materiali simili, ma sono quelle alla moda da sfoggiare come accessorio.

Partiamo allora da quella di Fendi in lana e cashmere con dettaglio a righe, maniche a spalla bassa e logo. Disponibile nelle colorazioni panna e sabbia, oppure nero e grigio. Altra mantella, sempre in lana e cashmere, è quella di Ralph Lauren. Realizzata in Italia, la mantella è rifinita con il pony ricamato a sinistra e l’orlo ha una finitura con frange. E ancora in lana e cashmere con una silhouette oversize, c’è la mantella grigio mélange di Alexander McQueen, con l’orlo di frange sottili e un bordo jacquard rosso con il logo dietro.

Poi abbiamo quelle che si sostituiscono ai cappotti. Ad esempio abbiamo una mantella di Max Mara che è una riedizione di un modello storico degli anni 80, disegnato da Madame Berretta. Realizzata in beaver di cammello e cashmere, questa ha una silhouette over con deliziose finiture in pelle sugli orli, le tasche a toppa e il bottone per chiudere.

