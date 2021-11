Dopo un po’, indossare sempre lo stesso capo annoia. Con i vestiti si può giocare, si possono fare migliaia di abbinamenti ogni volta diversi. Questo però possiamo farlo magari con il pantalone, la felpa, la scarpa e la camicia. Con il cappotto risulta più complesso. E allora basta con i soliti cappotti o piumini, è questo il capo alla moda che sta spopolando. E facciamo attenzione a come lo abbiniamo perché possiamo giocarci veramente molto.

Ciao maniche lunghe

Dunque, sembra proprio che la moda per la stagione invernale copra tutto tranne che le maniche. Infatti, grande nuova tendenza è il cappotto o il piumino lungo, ma smanicato. E ci sono tantissimi modelli tutti diversi. Perché c’è la versione teddy, poi abbiamo la versione piumino, il trench e il cappotto. Ma come lo possiamo indossare? La vera domanda è proprio questa, perché andare in giro con le maniche scoperte in pieno inverno non sembra una grande idea. Infatti, molte persone li usano sopra delle giacche pesanti, però corte. E quindi ci si veste a cipolla, che nel gergo moda viene definito “layering”.

Basta con i soliti cappotti o piumini, è questo il capo alla moda che sta spopolando

Vediamo allora qualche capo che ci ha colpito, presente nelle collezioni dei grandi brand. Max Mara propone un gilet realizzato in cashmere con un design a doppio petto con revers classico, bottoni in corno e tasche con risvolto. C’è anche la versione teddy in lana alpaca e seta.

Sandro disegna un cappotto smanicato con revers a lancia larghi, chiusura frontale nascosta, orlo dritto, color beige in 100% lana. Ami Paris, brand fondato da Alexandre Mattiussi, propone un gilet nero lungo con bavero classico, in lana e cotone.

Prada ripropone, su un trench senza maniche dal taglio over, il logo triangolo, icona delle collezioni del brand fin dal 1913, in chiave contemporanea. Il modello è in Gabardine Re-Nylon, filato realizzato dal riciclo e dalla purificazione delle materie plastiche raccolte negli oceani, reti da pesca e fibre tessili.

Tory Burch propone un gilet dai toni caldi con chiusura a due bottoni e cintura in vita. Mentre Burberry presenta il famoso trench doppio petto, ma questa volta senza maniche. Ed ecco, allora, alcuni gilet lunghi da usare sopra le giacche per dare un tocco di stile ai nostri look invernali.

