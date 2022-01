Ancora una volta il raggiungimento degli obiettivi determina l’inversione di tendenza: il caso Enertronica Santerno

L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo Enertronica Santerno mettevamo in guardia dal mancato superamento del fortissimo ostacolo in area 1,25 euro. Quindi, ancora una volta il raggiungimento degli obiettivi determina l’inversione di tendenza. A quel punto, infatti, è partito un ribasso che è tuttora in corso.

Se guardiamo attentamente il grafico, però, notiamo che la forza del ribasso sta via via scemando. Tanto che il supporto in area 0,964 euro ha retto alle pressioni ribassiste. Conseguentemente, la tenuta del supporto ha favorito un rimbalzo che potrebbe trasformarsi in un’inversione di tendenza nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,065 euro.

In questo caso le quotazioni potrebbero partire per un importante rialzo che ha come massima estensione area 2,1 euro. Le quotazioni di Enertronica Santerno, quindi, potrebbero andare incontro a un rialzo di oltre il 100%. È interessante notare che nelle ultime settimane lo Swing Indicator ha dato diversi segnali di acquisto.

Al ribasso, invece, i possibili obiettivi sono quelli indicati in figura. Una chiara conferma della volontà ribassista del titolo si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 0,806 euro (II obiettivo di prezzo). In questo caso le quotazioni di Enertronica Santerno si dirigerebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 0,552 euro.

La valutazione del titolo Enertronica Santerno

Dal punto di vista della valutazione, qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Enertronica Santerno risultano essere fortemente sopravvalutate.

Se questa è la situazione, come si potrebbe giustificare un rialzo del titolo?

La società sta siglando importanti accordi commerciali in tutto il mondo. Qualche settimana fa ha acquisito in America Latina ordini per un valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro. La fornitura sarà interamente consegnata entro il 2022.

Inoltre la società si è aggiudicata un contratto per la fornitura in opera di inverter per il revamping di circa 40 inverter su un impianto fotovoltaico in California (USA) per un totale di 1,6 milioni di dollari.

Il giro di affari, quindi, è in crescita e lascia ben sperare per il futuro.

Ancora una volta il raggiungimento degli obiettivi determina l’inversione di tendenza: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Enertronica Santerno (MIL:ENT) ha chiuso la seduta del 19 gennaio a quota 1,01 euro, invariato rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame settimanale