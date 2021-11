Abbiamo più volte affrontato il tema del risparmio e di quanto stia a cuore un po’ a tutte le famiglie. Abbiamo anche sottolineato che nel tentare di far quadrare il bilancio familiare, molta attenzione va prestata sicuramente all’uso degli elettrodomestici.

In un precedente articolo, infatti, abbiamo svelato come è incredibile ma questo insospettabile elettrodomestico assorbe energia anche quando non lo utilizziamo. Ma anche i detersivi giocano un ruolo determinante sui bilanci familiari.

Quando, infatti, decidiamo di tagliare sulle spese, elenchiamo una serie di cose a cui rinunciare. A volte siamo costretti a rivedere anche la lista della spesa, detersivi inclusi. Oggi ci concentreremo su uno di quelli davvero indispensabili. Stiamo parlando del detersivo per la lavatrice.

Che sia liquido, in polvere o in pastiglie, è uno tra i più costosi. Oggi, perciò, vi sveleremo come provare a farlo in casa.

Altro che candeggina e detersivi costosi, ecco come risparmiare e avere il bucato pulito con solo 2 ingredienti

Più volte abbiamo citato il Bimby nei nostri articoli e di come questo robot da cucina dia un valido contributo in cucina. Pochi sanno però che può tornarci utile anche per preparare questo detersivo e dunque tagliare sulle spese familiari.

Senza tralasciare poi che questi prodotti, se fatti in casa, non contengono sostanze nocive. Inoltre, incidono positivamente sulla riduzione della produzione di plastica, che sappiamo essere uno dei temi caldi della nostra società.

Vediamo allora cosa occorre:

1 saponetta di circa 100 grammi di sapone di Marsiglia;

2 cucchiai di bicarbonato;

2 litri di acqua.

Andiamo ora al procedimento

Tagliamo il sapone di Marsiglia a pezzi e versiamolo nel boccale. Con la funzione turbo andiamo a dare un paio di colpi così da tritarlo al meglio.

Aggiungiamo l’acqua e il bicarbonato e attiviamo il Bimby per circa 20 minuti, temperatura 80 gradi e alla velocità 3. Fatto questo, azioneremo di nuovo la funzione turbo così da permettere che il composto diventi omogeneo.

Così preparato versiamo il prodotto in una bacinella e lasciamo riposare tutta la notte.

Il giorno seguente, il composto avrà una consistenza semi solida. Motivo per cui sarà necessario un nuovo passaggio da fare con il Bimby.

Vi verseremo quindi all’interno il composto, magari in più volte se è troppo per la capienza del boccale, ed azioneremo il Bimby alla velocità turbo per non più di 30 secondi.

A questo punto il nostro detersivo per il bucato sarà pronto. Non resterà quindi che versarlo nella bottiglia di plastica ed utilizzarlo sia per i lavaggi a mano che in lavatrice.

Quindi altro che candeggina e detersivi costosi, ecco come risparmiare e avere il bucato pulito con solo 2 ingredienti.

