Abitare in una casa che emana cattivo odore non è piacevole. Ce ne rendiamo conto quando entriamo in un luogo e l’aria è pesante o sa di muffa. Immediatamente in nostro naso si arriccia e fatichiamo a non scappare via. Pensiamo cosa sarebbe, avere la stessa sensazione in casa propria. Al contrario, un ambiente fresco e che odora di fiori è più accogliente.

Mantenere la casa sempre profumata è comunque impegnativo. Per questo ci vorrebbe una soluzione veloce e che eviti l’uso spray e deodoranti chimici. In questo articolo sveliamo una possibile soluzione naturale ed economica. Per avere una casa profumata ed eliminare l’odore di muffa ecco 3 semplici ingredienti a costo zero. Abbiamo già parlato di come riciclare il caffè per creare una magnifica fragranza profumata per la casa.

Ma se desideriamo una fragranza più fresca e leggera, non dobbiamo far altro che cambiare la ricetta. In questo caso, il nostro deodorante per la casa ha come base l’acqua. Immergeremo gli ingredienti nel liquido che, evaporando, profumerà l’intera casa.

Per avere una casa profumata ed eliminare l’odore di muffa ecco 3 semplici ingredienti a costo zero

I cattivi odori di una casa hanno varie fonti. I peggiori vengono rilasciati dalla cucina, specialmente quando si cucinano alimenti particolarmente odorosi. Altre sorgenti di cattivi odori sono gli scarichi, il frigorifero e la pattumiera soprattutto se non ben puliti. Ma il più difficile da eliminare è l’odore di muffa. Con questa ricetta è probabile che si possa risolvere facilmente anche questo problema.

Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono:

200ml di acqua;

3 rami di pino o abete;

3 foglie di alloro;

1 spezia della cucina a piacimento.

La prima fase della preparazione vede tutti gli ingredienti messi a bollire in una pentola capiente con l’acqua. Una volta preso il bollore, abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere per 10 minuti col coperchio. A questo punto spegniamo la fiamma e solleviamo il coperchio. Un gradevole aroma si spargerà per la casa. Se vogliamo che duri più a lungo, avviciniamolo alle tende affinché se ne impregnino.

Il deodorante freddo, può essere conservato in frigorifero e usato quando si vuole. Un altro utilizzo può avvenire sfruttando il calore dei termosifoni. Basta porre la ciotola piena del liquido e dei rami sul calorifero che li farà evaporare. Chi ha la fortuna di avere un camino, infine, può sfruttarlo per bruciare le foglie che sprigioneranno un intenso odore come fosse incenso.