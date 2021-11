L’astrologia è un mondo di certo affascinante e intrigante. Tanti di noi, infatti, si perdono nell’osservare il destino scritto dalle stelle. E altrettante persone attendono con ansia ed euforia di sapere cosa l’oroscopo ha riservato per loro, così da capire come andranno le cose in un futuro prossimo. Che ci si creda o meno, bisogna ammetterlo. L’astrologia riesce a entrare nella vita di molti di noi con una facilità disarmante. E in questo non c’è nulla di male. Certamente non si tratta di una scienza esatta, ma prendere ispirazione da ciò che le stelle dicono di noi e del nostro futuro non è un’abitudine così negativa, se si rimane nei limiti del reale.

Incredibile ma proprio questo è il segno leader per eccellenza dello zodiaco anche se pochissimi se lo aspetterebbero

Molti, comunque, credono fortemente al destino del proprio segno zodiacale. E soprattutto pongono tantissime domande e cercano altrettante risposte proprio nell’oroscopo. Tanti, per esempio, chiedono quando incontreranno l’amore. E sarà di certo interessante sapere che un segno zodiacale nello specifico potrebbe incontrarlo proprio durante la magnifica notte di Capodanno. Altri, poi, si chiedono quali amici dovrebbero scegliere per la vita. E in questo nostro precedente articolo, abbiamo indicato un segno zodiacale davvero adatto a questo ruolo, che ci porterà gioia e serenità. Oggi, invece, vediamo un altro aspetto di un segno nello specifico che forse molti potrebbero invidiare.

La vera leadership nello zodiaco è nelle mani del buon Sagittario

Abbiamo capito bene, è il Sagittario a salire sul primo gradino del podio. Infatti, potrebbe sembrare incredibile ma proprio questo è il segno leader per eccellenza dello zodiaco anche se pochissimi se lo aspetterebbero. Questo perché solitamente si tende a pensare a un leader come a una persona focosa, istintiva e piena di passione. E queste sono certamente delle caratteristiche che non possono mancare in un capo. Ma non è tutto. Il Sagittario, infatti, nonostante presenti questi lati appena descritti in modo mite, ha tantissime altre qualità che lo rendono perfetto per questo ruolo. Oltre ad essere deciso e determinato, questo segno spesso è ottimista e cerca di vedere sempre la luce in fondo al tunnel.

E sappiamo bene quanto questa prerogativa sia fondamentale per essere un buon leader, soprattutto quando le cose non sembrano andare per il verso giusto. Inoltre, il Sagittario sa dare ottimi consigli ed è capace di ponderare ogni situazione con estrema calma e lucidità. Per non parlare poi della sua abilità nel relazionarsi con gli altri, trasmettendo fiducia e solidarietà. Insomma, un leader con i fiocchi.

