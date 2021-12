Un film non ci racconta solo una storia ma riesce a coinvolgerci grazie alla sua storia, ai personaggi descritti e alle emozioni che trasmette. Infatti, quando si guarda un qualsiasi film, ci si può ritrovare totalmente negli eventi a cui stiamo assistendo. Ed è questo lo scopo principale dei registi. Questi ultimi, infatti, tentano in tutti i modi di comunicare con lo spettatore e di trasmettergli i loro pensieri e le loro intenzioni. E, per creare questo tipo di rapporto, bisogna anche scegliere i film giusti. Infatti, guardando quelli più adatti a noi e al nostro carattere, sicuramente riusciremo con facilità a instaurare questa connessione.

Un film davvero imperdibile che tutti amano e che ci terrà incollati letteralmente allo schermo

I film esistenti sono talmente tanti che spesso la scelta può diventare piuttosto difficile. Per questo dobbiamo conoscerne il più possibile. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo consigliato uno dei più bei film mai ideati da Steven Spielberg che smuoverà tantissime sensazioni. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo descritto una storia davvero toccante di un amore che lacera i protagonisti e in cui molti potrebbero rivedersi. Oggi continuiamo la lista di film che dovremmo assolutamente vedere e che certamente riusciranno a cambiare totalmente la nostra serata. E oggi presentiamo e descriviamo nel dettaglio un vero e proprio capolavoro: “The Rocky Horror Picture Show”.

The Rocky Horror Picture Show, una trama e dei personaggi che non potranno non coinvolgerci

Il “The Rocky Horror Picture Show” è un film davvero imperdibile che tutti amano e che ci terrà incollati letteralmente allo schermo. La storia si apre con il focus su Brad e Janet, due novelli sposi che si sono persi nel bosco.

Cercando aiuto, si imbattono in un castello dove, abbagliati dal lusso iniziale, diventano prigionieri di Frank-N-Furter. Scopriranno solo alla fine che l’esperimento in cui si sono ritrovati prevede di dar vita a Rocky Horror, un giocattolo sessuale. La genialità di questa trama, le canzoni formidabili, l’audacia, la sfrontatezza e la tensione rendono la storia davvero coinvolgente. Stiamo parlando di un gioiello del cinema che potrebbe rendere la nostra serata totalmente diversa e che potrebbe lasciarci con il fiato sospeso per tutta la sua durata. Insomma, un’opera certamente da non perdere che potrebbe farci scoprire nuovi mondi, divertire con le sue canzoni e tenere incollati alla TV per scoprirne il finale sconvolgente.

