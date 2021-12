Uno dei piatti più classici della nostra tradizione è la pasta al forno. Questo piatto unico è amatissimo sia da grandi che piccini.

Come sappiamo, ne esistono moltissime varianti che ci permettono di scegliere sia il formato di pasta che preferiamo, sia il condimento.

Oggi vogliamo proporre una ricetta davvero semplice ma irresistibile. Altro che pasta al forno, sono queste le lasagne golosissime e veloci che stanno già spopolando ovunque.

Abbiamo già svelato alcune golose ricette per preparare la pasta al forno in modo semplice e con pochi ingredienti. Ad esempio, le cremose lasagne bianche vegetariane sono un irresistibile primo piatto.

Inoltre, il piatto che vogliamo preparare oggi ha un ripieno davvero delizioso e siamo certi che conquisterà tutti ad ogni assaggio.

Se vogliamo scoprire come preparare queste lasagne, non ci resta che continuare a leggere la ricetta.

Ingredienti

500 g di lasagne;

800 ml di besciamella;

1 verza grande;

250 g di salsiccia;

200 g di scamorza;

50 g di formaggio grattugiato;

20 ml di olio evo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare queste lasagne, iniziamo dalla verza. Laviamola per bene con acqua corrente e rimuoviamo il suo torsolo. Togliamo le sue foglie più esterne e ricaviamo quelle più tenere. Mettiamole in una pentola piena d’acqua leggermente salata ed aggiungiamo un filo d’olio extravergine d’oliva. Lasciamo sbollentare le foglie di verza per 5 minuti e dopodiché passiamole sotto l’acqua fredda per bloccare la cottura. Infine, adagiamole su un canovaccio per farle asciugare.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Con un coltello incidiamo il budello della salsiccia e ricaviamone la polpa. Mettiamola da parte ed aggiungiamo ad essa la scamorza tagliata a cubetti. Prendiamo una pirofila ed iniziamo a comporre la nostra lasagna stendendo sulla base un filo d’olio ed uno strato di besciamella.

Alterniamo uno strato di lasagna, uno di verza ed uno di salsiccia e scamorza. Ad ogni strato aggiungiamo un mestolo di besciamella in modo che la lasagna risulti ricca e cremosissima. Finiamo con uno strato di besciamella e spolverizziamo un po’ di formaggio grattugiato e di pepe.

A questo punto, non ci resta che infornare la nostra prelibatissima lasagna e farla cuocere per circa 30 minuti. Quando sulla superficie si sarà formata una deliziosa crosticina colorata, le lasagne saranno pronte per essere sfornate. Serviamole calde per poter apprezzare pienamente tutta la bontà e golosità di questo piatto.

Consigli

Nella ricetta abbiamo utilizzato la besciamella già pronta per velocizzare il procedimento. In alternativa, possiamo realizzarla con pochissimi ingredienti.

Dovremo soltanto sciogliere in un pentolino 50 grammi di burro ed aggiungere la stessa quantità di farina. Mescolando sempre amalgamiamo per bene i 2 ingredienti con una frusta per evitare i grumi.

A questo punto, aggiungiamo mezzo litro di latte a filo sempre mescolando con la frusta. Quando il composto avrà raggiunto una consistenza liscia e cremosa basterà aggiungere sale, pepe ed un po’ di noce moscata.