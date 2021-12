Persiane e veneziane sono certamente utilissime non solo per ripararci dalla luce del sole, ma anche per proteggere vetri e finestre da polvere, sporco e intemperie. Purtroppo però, persiane e veneziane sono un vero e proprio ricettacolo di polvere. A causa della loro conformazione a lamelle, infatti, accumulano moltissima polvere in proporzione alla loro superficie. E per di più, sono scomodissime da pulire. Quante volte abbiamo sprecato ore cercando di infilare uno straccio tra le lamelle di una persiana? Di solito il risultato lascia a desiderare, e per di più, a volte ci pizzichiamo un dito. Ma molti non sanno che in realtà basta un banalissimo utensile da cucina per pulire persiane e veneziane senza sforzo, in pochissimo tempo in maniera perfetta. Non resterà nemmeno un granello di polvere. Ma vediamo in che cosa consiste il trucco.

Addio alla polvere accumulata su persiane e veneziane, basta un trucchetto semplicissimo con un utensile da cucina

Di quale utensile da cucina stiamo parlando? Semplicissimo, si tratta delle pinze. Proprio le pinze che utilizziamo per servire l’insalata. In realtà le pinze da cucina sono utilissime per pulire veneziane e persiane senza nessuna fatica e in modo efficace. Addio alla polvere accumulata su persiane e veneziane, basta un trucchetto semplicissimo con un utensile da cucina. Il trucco è così semplice da essere banale: basta procurarci le pinze e due stracci per la polvere. Avvolgiamo intorno a ciascuna delle due estremità della pinza uno straccio per la polvere, fissandolo con un elastico. Ora la nostra pinza da cucina si è trasformata in uno strumento perfetto per pulire persiane e veneziane.

Come fare

Pulire le persiane e le veneziane sarà semplicissimo. Basterà pinzare una per una le lamelle, e far scorrere le estremità della pinza avvolte dallo straccio della polvere. Possiamo farlo con lo straccio asciutto, oppure inumidito con semplice acqua, o con un misto di acqua e detergente delicato. Anche un misto di acqua e aceto bianco è perfetto per pulire le persiane senza rovinarle e in maniera efficace. Possiamo usare lo stesso trucco per oliare le persiane in legno

Le persiane in legno hanno bisogno di una manutenzione attenta. Ma possiamo usare il trucco delle pinze anche per distribuire olio o impregnante specifico sulle lamelle, con zero spreco e risultati eccellenti.

