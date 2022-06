Nel corso dell’ultimo anno più volte le azioni IVS Group hanno avuto l’occasione di spiccare il volo, ma senza particolare successo. La performance del titolo, infatti, è stata negativa seppure, cosa mai capitata prima, migliore della media del settore di riferimento. Nonostante ciò, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate IVS Group è un titolo che appare sopravvalutato, ma l’impostazione grafica è chiaramente rialzista.

Andiamo, quindi, a discutere prima la valutazione del titolo così come riportata sulle riviste specializzate e, poi, le indicazioni dell’analisi grafica.

La valutazione del titolo IVS Group

Dal punto di vista della valutazione le azioni IVS Group risultano essere sopravvalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. In particolare, il rapporto prezzo su utili risulta essere particolarmente elevato. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione superiore al 30%. Fa eccezione il Price to Book ratio che esprime una forte sottovalutazione essendo circa un terzo rispetto alla media del settore di riferimento.

Secondo quanto riportato da alcune riviste specializzate, il consenso degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%.

Prima di concludere c’è un altro aspetto che vorremmo evidenziare e che potrebbe concorrere nel definire la valutazione del titolo IVS Group. Nonostante il titolo abbia una capitalizzazione non piccola, parliamo di circa 400 milioni di euro, esiste una probabilità di circa l’1,7% che una seduta di Borsa possa chiudersi senza scambi. Tuttavia, va osservato che nel corso degli ultimi anni questa probabilità è in forte discesa a dimostrazione di un rinnovato interesse per il titolo.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate IVS Group è un titolo che appare sopravvalutato, ma l’impostazione grafica è chiaramente rialzista

Il titolo azionario IVS Group (MIL:IVS) ha chiuso la seduta di contrattazione del 21 giugno a quota 4,55 euro, in rialzo del 2,48% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Così come accaduto a fine aprile, le quotazioni di IVS Group si trovano nuovamente di fronte a un bivio. Accelerare al rialzo oppure andare incontro all’ennesimo ritracciamento?

Per capire da che parte si potrebbero muovere le quotazioni ci sono due livelli che vanno monitorati con estrema attenzione in chiusura settimanale. Una chiusura settimanale superiore a 4,80 euro potrebbe imprimere al titolo un’accelerazione rialzista il cui obiettivo più probabile si potrebbe collocare in area 5,76 euro. La massima estensione rialzista, poi, si potrebbe andare a collocare in area 6,72 euro.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero rompere al ribasso area 4,21 euro potrebbero dirigersi in area 3,46 euro andando ad aggiornare i minimi storici.

Approfondimento

