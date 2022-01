Da un paio di giorni abbiamo salutato il 2021 e abbiamo dato il benvenuto a questo nuovo anno, che si prospetta essere l’anno fortunato di alcuni segni zodiacali. Su questa scia, alcuni segni sono stati baciati dalla fortuna già a partire dalla notte di San Silvestro. Infatti hanno avuto botti di Capodanno nel vero senso della parola grazie alla passione di Venere, ma la fortuna non si è conclusa qua.

Si prevede un mese di gennaio 2022 al top per questi 3 fortunati segni zodiacali grazie alla protezione di altri due pianeti oltre al prospero Giove. Come sappiamo, Giove rappresenta la fortuna in senso stretto, che include anche la prosperità economica. Ma cosa succede quando vi sono anche altri pianeti?

Un segno di fuoco, uno d’aria e uno d’acqua

Il segno zodiacale di fuoco che brillerà a gennaio sarà l’Ariete che, finalmente, primeggerà dopo un 2021 burrascoso. Ciò che rende i nati sotto il segno vincenti e splendenti è il pianeta Marte. Ma anche la posizione di Mercurio in Acquario influisce positivamente negli aspetti della vita quotidiana, come stabilire delle connessioni favorevoli e superare gli ostacoli.

Ma non è finita qui, perché questa positività di Mercurio si riflette anche in ambito lavorativo, per cui si prospettano successo e progressioni di carriera. Ciò, al contempo, potrebbe comportare la poca disponibilità fisica e, di conseguenza, qualche incomprensione con il partner. D’altro canto, vi è la presenza di Marte che regala sempre la determinazione e l’energia focosa e passionale. Per cui i nati sotto il segno dell’Ariete sapranno giocarsi bene le loro carte. Anche perché vi è Giove che sta per sbucare da dietro l’angolo.

Passiamo al segno d’aria e la fortunata è proprio la Bilancia, che grazie a Mercurio e a Marte riuscirà a superare quei fraintendimenti e quelle discussioni iniziate precedentemente a causa di Venere retrograda. Questa fortuna passa dall’amore al lavoro, poiché anche in questo ambito ci saranno delle grandi novità. Un nuovo spirito e una nuova consapevolezza saranno i trampolini di lancio verso la ricerca di nuove opportunità oppure verso la voglia di fare di più per migliorare non solo il proprio lavoro ma anche quello degli altri. Questo accadrà per la presenza di Giove che, insieme a Nettuno, guiderà la Bilancia verso una nuova presa di coscienza del proprio “io”.

Terminiamo con il segno d’acqua, il Cancro, per cui le stelle suggeriscono che il 2022 sarà un anno fortunato già a partire dal mese di gennaio, proprio perché vi è Giove che lo accompagna. Un’energia positiva straordinaria che si espanderà in tutti i campi della vita, da quello amoroso a quello lavorativo.

Inoltre, darà modo anche di pensare di più a sé stessi, poiché esorterà a scoprire cose nuove, a fare nuove esperienze e stimolerà la voglia di uscire dalla comfort zone. Insieme a Marte e a Mercurio, si forma un bel triangolo di fortuna e passione.

