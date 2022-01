L’Acquario è un segno invernale. Il primo completo dell’anno è l’undicesimo segno zodiacale. Ha un sacco di pregi importantissimi. È onesto, altruista, sincero, aperto e idealista. Spesso si cade nell’inganno di considerarlo troppo sognatore e mai realistico, ma in realtà le sue idee innovative non sono mai da sottovalutare. Indipendente e libero, segue sempre la sua strada. Non è un segno cocciuto, infatti, quando si accorge dei suoi errori è capace di ammetterlo e cercare di rimediare.

I suoi sentimenti si esprimono in modo inaspettato

Il segno dell’Acquario in amore può spesso sembrare scostante e distaccato. Il suo essere un genio incompreso e folle non gli permette sempre di dimostrare i suoi sentimenti in modo normale e schietto. Non è un amante molto romantico, ma preferisce sorprese inaspettate e sorprendenti. Ama le relazioni lunghe ed è quasi sempre fedele quando si tratta della metà del suo filo rosso. Infatti, non ci regalerà mai un mazzo di rose rosse, ma un viaggio da fare insieme. Un salto nel vuoto con un elastico o un’esperienza culinaria con i nostri piatti preferiti. È molto attento al dettaglio. Questa per lui è la migliore dimostrazione d’amore.

Cambieremo finalmente vita facendoci travolgere da questa sorprendente tendenza dell’Acquario per un 2022 indimenticabile

Il lato peggiore del segno è forse il fatto che, nel caso si tratti di un uomo, la donna al suo fianco dovrà avere molta pazienza. Non si lascia influenzare troppo dalle abitudini altrui, ma la sua predomina quasi sempre. Al suo fianco vuole una persona con cui condividere esperienze di vita, non un compagno sedentario e poco socievole. Ma la caratteristica migliore è l’eccentricità. Esuberante, scherzoso, affabile e spesso sottilmente sarcastico è una personalità tutta da vivere. Ama essere sempre al centro dell’attenzione e non lo manderà di certo a dire. Anzi, farà di tutto per esserlo. E noi possiamo solo condividere con lui piccoli momenti di gloria sociale.

Mai banale, la sua vita è piena di imprevisti e sottilissime perdite di stile. Che però riconquista sempre in pochissimo tempo e con tanta leggiadria. La sua donna ideale, per esempio, deve essere intelligente. Potrà vantarsi una vita intera di essere stato desiderato dalla più bella donna del Mondo, ma la sua compagna per la vita dovrà tenergli testa e stuzzicarlo mentalmente ogni giorno. Per questo è uno dei migliori segni da imitare. Non è mai banale, mai scontato. Per dare una scossa alla monotonia della quotidianità bisogna infatti affidarsi ad un Acquario. Sarà lui a trovare le feste migliori, le serate più eccentriche e soprattutto le persone più interessanti con cui interagire. Cambieremo finalmente vita facendoci travolgere da questa sorprendente tendenza dell’Acquario per un 2022 indimenticabile.

Facciamoci inebriare dalle sue battute, dalla sua eccentricità e della sua costante voglia di rinnovamento. La sua apertura mentale deve essere per noi fonte di ispirazione. Se impareremo ad usarle non solo nei nostri confronti, ma anche nei confronti degli altri, avremo un 2022 pieno di sfide ed esperienze mai fatte prima.