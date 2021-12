Molti di noi attendono l’anno nuovo nella speranza di novità importanti e un cambio d’aria decisivo. Ovviamente l’oroscopo, settimana dopo settimana, riserva a tutti, chi più chi meno, buone nuove e svolte importanti. Ecco perché dobbiamo vivere l’attesa, giorno dopo giorno, andando a scoprire cosa ci riservano le stelle. Amore, soldi e soddisfazioni in ambito lavorativo, alcuni segni zodiacali godranno in questo weekend di un pizzico di fortuna in più rispetto alle settimane passate. Quindi non dovranno necessariamente attendere il 2022 per le novità.

Scalata verso il successo

Tra pianeti stabili e in continuo transito, alcuni di noi avranno un fine settimana davvero importante e decisamente in crescendo. Difatti, per tanti di noi le stelle riservano finalmente novità interessanti dopo un inizio mese poco entusiasmante.

È il caso, per esempio, dei nati sotto il segno del Leone. Finalmente questo fine settimana ci ripagherà degli sforzi fatti in ambito lavorativo e in amore durante il mese di dicembre. Sarà un fine settimana caratterizzato da risultati e gratificazioni professionali e finanziarie, con i progetti cominciati all’inizio del mese che finalmente porteranno interessanti novità. Ovviamente, dovremo attendere gennaio perché tutto si concretizzi al meglio, ma sarà una continua e piacevole scalata verso il successo. Anche in amore torna il sereno, dopo un mese decisamente tra alti e bassi. Già da sabato recupereremo un pizzico di forza e potremo tornare ad amare come un tempo.

Altro che anno nuovo, soldi in arrivo e finalmente grosse soddisfazioni per questi 3 segni zodiacali in questo fine settimana

Umore decisamente positivo per i nati sotto il segno dell’Acquario. L’aria natalizia porta con sé allegria e tranquillità. Ci attende un fine settimana al massimo, soprattutto per quanto riguarda il campo delle relazioni affettive. Tra sorrisi in famiglia e una ritrovata pace interiore, finalmente riusciamo a superare le perplessità tipiche degli ultimi giorni. Questa serenità ritrovata sarà una forza importante nel corso delle prossime settimane. Difatti, porterà una decisiva spinta anche in ambito lavorativo, per affrontare al meglio ogni situazione.

Decisamente gratificante e soddisfacente il fine settimana che attende i nati sotto il segno della Bilancia, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Le finanze tornano finalmente a brillare, ma occhio a non farci prendere troppo la mano tra regali natalizi e spese poco utili e costose. In amore, il fine settimana potrebbe portarci un po’ di agitazione, facilmente superabile grazie all’infinito sostegno delle persone a noi vicine.

Approfondimento

