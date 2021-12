Dopo il rialzo annunciato a inizio ottobre (La chiusura dell’8 ottobre potrebbe portare le azioni di RCS MediaGroup a guadagnare il 50% nelle prossime settimane) e una salutare pausa di riflessione, adesso le quotazioni sono pronte per ripartire al rialzo. Da notare, quindi, che le azioni RCS MediaGroup hanno ancora un potenziale rialzista superiore al 20%

Come si vede dal grafico, da ormai 6 settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,789 euro (I obiettivo di prezzo) – 0,840 euro. A questo punto solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo la rottura della resistenza aprirebbe le porte a uno scenario le cui tappe principali sono già ben definite. In particolare, le quotazioni potrebbero accelerare verso il II obiettivo di prezzo in area 0,922 euro. La massima estensione rialzista si trova in area 1,056 euro per un potenziale rialzista massimo del 20% circa.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso della rottura del supporto in area 0,9222 euro. In questo caso le quotazioni di RCS MediaGroup potrebbero scendere fino in area 0,707 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a 0,707 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Ricordiamo che nel report di fine luglio (Dopo sei settimane consecutive al ribasso cosa fare con le azioni RCS MediaGroup?) commentavamo che la tenuta di questo livello (ndr 0,605 euro) avrebbe potuto fare ripartire al rialzo il titolo. Cosa, poi, puntualmente verificatasi. Dopo un minimo in area 0,620 euro, infatti, le quotazioni di RCS MediaGroup sono ripartite al rialzo e adesso si apprestano allo strappo decisivo.

La valutazione del titolo RCS MediaGroup

A guardare i principali indicatori sembrerebbe che il titolo sia sottovalutato. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 50%. Ad analoghe conclusioni si giunge andando a guarda al rapporto prezzo/utili (PE). Infine, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.66 volte il suo fatturato.

Secondo gli analisti che coprono il titolo, il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione media del 12%.

Le azioni RCS MediaGroup hanno ancora un potenziale rialzista superiore al 20%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo RCS MediaGroup (MIL:RCS) ha chiuso la seduta del 15 dicembre al prezzo di 0,817 euro in rialzo dell’1,87% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale