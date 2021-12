Il deodorante è il miglior amico dell’uomo moderno, e della donna naturalmente. Specialmente di quelli che devono trascorrere una lunga giornata di lavoro lontani da casa senza la possibilità di rinfrescarsi in pausa pranzo. Ne esistono per tutti i gusti e per tutte le tasche. Da quelli naturali e delicati, a quelli pensati apposta per le ascelle più odorose. Ma anche il deodorante più potente potrebbe tradirci verso fine giornata quando la puzza si fa più intensa. Ma niente paura, esiste un semplicissimo trucchetto per far durare il deodorante molto più a lungo e non rinunciare alla vita sociale neanche a fine turno. Si tratta di usare un ingrediente che tutti abbiamo in cucina per neutralizzare i cattivi odori. Vediamo quale.

Basta un pizzico di questo ingrediente per far durare l’effetto del deodorante tutto il giorno e dire addio alla puzza

Ma di quale ingrediente stiamo parlando? Si tratta del banale bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio è uno di quei prodotti tuttofare che tutti tengono in casa. E per una buona ragione: ha moltissimi usi diversi. Tra le sue molte proprietà c’è anche quella di assorbire e neutralizzare i cattivi odori. E possiamo usare questa caratteristica del bicarbonato a nostro vantaggio. Basta un pizzico di questo ingrediente per far durare l’effetto del deodorante tutto il giorno e dire addio alla puzza. Procediamo in questo modo: applichiamo il deodorante come al solito, e poi spolveriamo sopra un pizzico di bicarbonato. Per farlo possiamo utilizzare un pennello da barba, oppure un dischetto da trucco, o anche le mani. Il bicarbonato potenzierà l’effetto del deodorante, per regalarci una sensazione di pulizia e freschezza che dura tutto il giorno.

Possiamo usarlo per creare un deodorante completo

In realtà non è difficile creare un deodorante super potente e 100% naturale anche in casa. Bastano due soli ingredienti: il già citato bicarbonato di sodio e la fecola di patate. Mischiando questi due ingredienti otterremo un deodorante in polvere perfetto per tutte le esigenze. La fecola di patate svolgerà la funzione di assorbire il sudore, mantenendo le nostre ascelle sempre fresche, mentre il bicarbonato neutralizzerà i cattivi odori.

Procediamo in questo modo: in un contenitore con coperchio mettiamo una tazzina di bicarbonato e una tazzina di fecola di patate. Se vogliamo, possiamo aggiungere qualche goccia del nostro olio essenziale preferito per ottenere un deodorante profumato. Mischiamo gli ingredienti, e il nostro deodorante sarà pronto da applicare con un pennello o un dischetto di cotone.

