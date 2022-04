Lavare i vetri non è certo la nostra passione. È un lavoro faticoso e scomodo che richiede tanto olio di gomito per avere risultati soddisfacenti. E non si può certo rimandare. Ora, con le terse giornate primaverili, il sole fa risaltare impietoso polvere e sporcizia e non sarà più sufficiente chiudere le tende per ignorare il problema. Quindi mettiamoci all’opera e cerchiamo di capire quali sono le soluzioni più efficaci per rendere il lavoro più rapido e meno faticoso possibile.

Alcune regole

Prima di iniziare con la pulizia vera e propria ci sarebbero alcune piccole regole da seguire, come quella di scegliere un momento della giornata in cui il sole non batte direttamente sulla finestra da pulire. In questo caso, infatti, il prodotto usato si asciugherebbe troppo velocemente causando gli antiestetici aloni. Altra piccola regola è quella di spolverare e pulire con un panno umido gli infissi prima di procedere al lavaggio dei vetri. Che poi è necessario spolverare con un panno asciutto in microfibra, per eliminare la polvere in eccesso ed evitare la formazione degli aloni.

Ora siamo sicuri di conoscere i metodi veramente meno faticosi e più efficaci di pulire i vetri? Sicuramente conosciamo già come usare soluzioni con ammoniaca o aceto che sono sicuramente efficaci. Oppure abbiamo provato il detersivo per i piatti o l’acido citrico e addirittura la patata. Tutti metodi che, tuttavia, anche se sono efficaci, richiedono molto olio di gomito.

Altro che aceto e bicarbonato, è questo il modo per avere vetri perfettamente brillanti senza fatica

Ci sono dei piccoli gingilli tecnologici che forse vale la pena conoscere e valutare. Il primo è il lavavetri elettrico, un piccolo apparecchio dotato di motore che è sufficiente passare sul vetro da pulire dopo averlo bagnato con un prodotto detergente. Si tratta in effetti di un aspiragocce che assorbe tutta l’umidità presente sul vetro lasciandolo perfettamente asciutto e brillante, privo di aloni. È dotato di un piccolo serbatoio per raccogliere l’acqua sporca. Può essere usato non solo sui vetri ma anche per il box doccia. Per un apparecchio del genere non è necessario spendere una fortuna.

Ci sono poi dei veri e propri robot lavavetri, dei piccoli elettrodomestici in grado di agire in autonomia e azionabili tramite telecomando. Sono dotati di un sistema di navigazione che consente loro di scegliere il percorso più idoneo sulla superficie da pulire e di due ruote su cui si applicano degli appositi panni in microfibra. Basta avvicinarli al vetro e, una volta azionati, si muovono simulando il movimento di una mano. Sono l’ideale per pulire vetri difficilmente accessibili dall’esterno. Altro che aceto e bicarbonato, è con questo sistema che non faremo nessuna fatica.

Lettura consigliata

Per una casa accogliente e piena di vita sarebbe perfetta questa meravigliosa pianta d’appartamento adatta anche in bagno o in camera