È un ingrediente per la pelle ma pochi sanno che è ottimo anche per pulire vetri e finestre ed averle perfettamente lucide e senza nemmeno un alone

Pulire vetri e finestre risulta sempre un’impresa ardua e a dir poco noiosa, minuti e minuti e olio di gomito per avere sempre vetri opachi e pieni di aloni.

Di prodotti per i vetri in commercio ne esistono tantissimi e chi di noi non li ha comprati quasi tutti? Eppure il risultato non raggiunge mai la perfezione, dunque, un vero e proprio incubo a cui rinunceremmo volentieri. Ma non tutto ciò non è possibile e dunque la soluzione ideale per la pulizia dei vetri la vogliamo proporre oggi con questo articolo.

È un ingrediente per la pelle, ma pochi sanno che è ottimo per pulire vetri e finestre ed averle perfettamente lucide e senza nemmeno un alone

A risolvere il nostro problema è un comunissimo prodotto che troviamo spesso nell’armadietto del nostro bagno e che utilizziamo solitamente per la pelle. Il prodotto magico a cui facciamo riferimento è il borotalco, l’effetto è visibile già alla prima applicazione e non sarà necessario aggiungere niente altro.

Come fare

Avremo semplicemente bisogno di acqua tiepida, una bacinella e un panno di microfibra e di nessun altro strumento. Basterà mettere dell’acqua rigorosamente tiepida nella bacinella e versare all’interno 3 cucchiai di borotalco da mescolare perfettamente fino ad ottenere un composto biancastro ed omogeneo. A questo punto immergere il panno in microfibra, strizzarlo e spolverarlo con altro borotalco per poi procedere alla pulizia della superficie di vetro. Inizialmente la situazione di sporco sembrerà peggiorare, ma in realtà basterà insistere e lo sporco verrà via come mai prima.

Un’altra chicca è quella di aggiungere all’acqua e borotalco delle scaglie di sapone di Marsiglia. Il principio è lo stesso immergere il panno nell’acqua e strofinare sulla superficie interessata.

Due rimedi semplici ed economici per una pulizia dei vetri eccellente.

Altri rimedi fai da te

Mentre un eccellente rimedio per pulire i vetri esternamente e particolarmente sporchi ed igienizzarli allo stesso tempo è quello di utilizzare dell’alcool etilico e dei comunissimi giornali.

Mentre, per eliminare le goccioline di pioggia sporca un rimedio efficacissimo è il bicarbonato di sodio.

Dunque, è un ingrediente per la pelle ma pochi sanno che è ottimo per pulire vetri e finestre ed averle perfettamente lucide e senza nemmeno un alone.

Approfondimento

