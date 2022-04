A prima vista sembrerebbe un’orchidea e solo un occhio allenato potrebbe non confonderla. In questo articolo parleremo di una specie floreale da esterno che fiorisce da luglio fino a fine settembre. Occorre però piantarne il bulbo proprio ora: da metà aprile fino ad inizio maggio.

Sembra un’orchidea ma non lo è, questa pianta resistente alle alte temperature regala fiori a getto continuo e va piantata da metà aprile

Stiamo parlando della Tigridia Pavonia. Certo la denominazione non è delle più semplici ma vale veramente la pena piantarla in giardino.

I fiori

La Tigridia Pavonia ha un fiore molto simile all’orchidea con tre petali esterni (anche se sarebbe più corretto chiamarli tepali) e tre interni maculati. Da qui ha origine l’estrema somiglianza con le orchidee. I colori sono vari dal giallo al bianco, dal rosa al rosso. Altra caratteristica della Tigridia è la breve vita dei fiori. Sebbene offra fiori copiosi e non avremo mai degli steli senza fiori durante il periodo estivo, le infiorescenze durano da alcune ore ad un giorno. Un singolo stelo ha, però, 6/8 fiori pronti a schiudersi. Anche il fogliame di questa pianta è molto decorativo. La Tigridia ha foglie lunghe e lanceolate come quelle dei narcisi o dei gladioli.

Cura e Manutenzione

In giardino o sul balcone si può posizionare in zone molto soleggiate ma non disdegna la mezz’ombra. Per quanto riguarda il terreno meglio che sia ben drenato con l’aggiunta di stallatico. Le innaffiature saranno regolari ma senza esagerare perché teme i ristagni d’acqua. Resiste ad alte temperature, d’altronde è una pianta originaria del Messico. Teme il gelo, pertanto, da metà ottobre lasceremo appassire le foglie che taglieremo alla base. Estrarremo, poi, il bulbo per portarlo in luogo fresco ed asciutto, salvo poi ripiantarlo la primavera successiva.

Come piantare la Tigridia

La Tigridia Pavonia va piantata da metà aprile fino ai primi di maggio, ossia quando il rischio gelate sembra essere alle spalle. I bulbi vanno piantati ad una profondità di 10 centimetri e ad una distanza di 25 cm gli uni dagli altri, avendo cespugli di foglie voluminosi.

La Tigridia ha numerosissime varietà ma di sicuro, la più comune è la Pavonia. In commercio, comunque, si trovano dei sacchettini di bulbi a fiori misti per aiuole multicolor.

È anche possibile anticiparne la fioritura ma occorre tenere i bulbi, piantati in vaso, in casa o in serra e poi metterli a dimora in giardino.

Sembra un’orchidea ma non lo è, questa è la ragione per cui in molti decidono di coltivarla.

