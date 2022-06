Con un ritorno più significativo della vita sociale, molti di noi stanno ricominciando a mettere il naso fuori casa e a provare una impellente voglia di uscire e di incontrare nuove persone. Le donne soprattutto, dopo due anni di sole tute e pigiami, potrebbero sentire un maggiore desiderio di osare con il vestiario e con il trucco. Questa contingenza quindi potrebbe rappresentare un’occasione per giocare con i colori e con le forme, magari scoprendo qualcosa di nuovo su se stesse e sul proprio modo di presentarsi al Mondo. Quindi oggi a queste forniamo un consiglio molto semplice riguardo al make up che però può veramente permettere di rinfrescare la zona degli occhi. È infatti possibile allungare gli occhi rotondi e ottenere il “vixen eye” semplicemente con un movimento dello scovolino del mascara. Scopriamo insieme come fare utilizzando questo cosmetico amato da tutte.

Il trucco e come applicarlo secondo la propria facial shape

Quando si desidera valorizzare lo sguardo è necessario prima comprendere la forma del proprio viso e dei propri occhi. In generale la regola è giocare in opposizione per bilanciare eventuali sproporzioni. Se si possiede un volto paffuto, è meglio cercare di optare per delle linee verticali. Al contrario con un viso lungo bisognerebbe cercare di arrotondare e riempire dei lineamenti troppo taglienti. Lo stesso vale anche nella scelta degli orecchini. Nel caso del trucco invece gli occhi piccoli e a mandorla vanno valorizzati con l’uso di qualche effetto ottico che li ingrandisca. Ad esempio la matita bianca può aiutare a rendere più ampia questa zona. Invece quelli tondi preferibilmente andrebbero “allungati” graficamente.

Allungare gli occhi rotondi e ottenere uno sguardo sensuale da gatta è possibile con questo trucchetto make up

Per farlo oltre a utilizzare un eyeliner, è necessario sapere applicare bene il rimmel. Infatti per ottenere questo effetto basta semplicemente truccare solo le ciglia nella parte più esterna, non mettendo un particolare accento su quelle centrali. Bastano infatti solo alcune passate in questa zona per avere subito un occhio da gatta. Consigliamo inoltre di preparare l’area con l’utilizzo di un primer per creare un volume ancora più vertiginoso. Se invece si sentisse l’esigenza di truccare tutto l’occhio, suggeriamo di aggiungere in questa zona dei ciuffi di ciglia finte per dare un effetto più intenso.

Lettura consigliata

Il segreto per sfoggiare ciglia folte, incurvate e uno sguardo degno di una cerbiatta con questi trucchi delle make-up artist