Stiamo entrando in quelli che sono storicamente i giorni più caldi dell’anno. E lo stiamo tranquillamente percependo da Nord a Sud, passando per il Centro e le isole. Tutta l’Italia è chiusa in questo momento nella morsa dell’alta pressione africana che non ci dà tregua, se non per qualche sporadico temporale. Quindi cerchiamo tutte le soluzioni possibili per sentire meno il caldo e affrontare al meglio la giornata. Oltre all’aria condizionata ecco come allontanare la sensazione di caldo con questi 4 fantastici e salutari alimenti. Ricordiamo infatti che un’alimentazione più leggera possibile e facilmente digeribile aiuta tantissimo nel farci percepire di meno l’effetto del caldo.

Idratare per difendersi dal caldo

Il modo migliore per difendersi dal caldo è sempre e solo quello di idratare costantemente il nostro organismo. Oltre a bere tanta acqua dobbiamo infatti cercare di reintegrare le vitamine e sali minerali che naturalmente perdiamo in questo periodo a causa della sudorazione. Ovviamente sono disponibili anche i comodi integratori multivitaminici. Se però vogliamo dedicarci esclusivamente all’alimentazione senza ricorrere alla farmacia, abbiamo delle ottime alternative che vedremo qui di seguito.

Allontanare la sensazione di caldo con questi 4 fantastici e salutari alimenti

Partiamo con uno di prodotti tipici del suolo italiano: la pesca. Composta per quasi il 90% d’acqua, questo frutto è ricchissimo di vitamina C, potassio e ferro. Ecco, quindi che una bella macedonia di pesche rappresenta una vera e propria garanzia di freschezza. Senza andare a citare l’anguria, regina dell’estate, non dimentichiamoci del melone. Ha infatti le stesse caratteristiche e i nutrienti della pesca, con l’aggiunta di ancora più acqua. Ecco, quindi che qualche fetta di melone magari direttamente dal frigorifero sarà un ottimo alleato per combattere il caldo.

Una coppia davvero insolita

Quando vediamo che in certi aperitivi sono presenti le carote e sedano, chi li ha preparati dimostra di avere un’ottima conoscenza degli alimenti che combattono il caldo. Questa insolita accoppiata agisce infatti sul nostro organismo con i suoi nutrienti, purificandolo ed eliminandone le tossine. Come dicevamo sopra, anche la funzione metabolica e digestiva è assolutamente fondamentale per provare meno caldo. Rimedi consigliati dagli stessi nutrizionisti.

