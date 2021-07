Attenzione alle azioni SIT, superato l’ostacolo a 9 euro potrebbero più che raddoppiare il loro valore. Questa in estrema sintesi la conclusione cui si giunge andando ad analizzare il grafico settimanale delle quotazioni.

Facciamo una premessa. Il titolo in questione, nonostante abbia avuto un rendimento positivo, ha sempre fatto peggio della media del settore di riferimento. Potenzialmente, quindi, avrebbe spazio per allinearsi alla media. Questo fatto, però, non è, in assoluto, garanzia di successo per un titolo azionario. L’importante è che ci sia alla base una società solida, dai buoni fondamentali e che risulti sottovalutata. Le vere occasioni in Borsa sono quelle in cui si riescono a trovare tutte insieme la caratteristiche precedenti: sottovalutazione rispetto alla media del settore, sottovalutazione secondo i più comuni criteri di valutazione, solidità dal punto di vista societario.

SIT presenta tutte queste caratteristiche. La situazione finanziaria, infatti, è molto solida. Inoltre se si guarda al rapporto prezzo utili si scopre che ha spazi di crescita pari a circa l’80%.

Inoltre la società ha sempre distribuito un dividendo dal rendimento molto interessante superiore al 3%. Infine, l’unico analista che copre il titolo SIT ha un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

Attenzione alle azioni SIT, superato l’ostacolo a 9 euro potrebbero più che raddoppiare il loro valore: le indicazioni dell’analisi grafica

SIT (MILSIT) ha chiuso la seduta del 26 luglio a quota 8,40 euro in rialzo dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico seguente, la proiezione in corso sul titolo è rialzista, dopo il ritracciamento seguito al raggiungimento del III obiettivo di prezzo della precedente proiezione rialzista. La conferma della ripartenza al rialzo si è avuta con il segnale di acquisto dello Swing Indicator di qualche settimana fa.

Tutto, quindi, sembra svilupparsi per il meglio. Tuttavia, per la certezza del prossimo rialzo è di fondamentale importanza che ci sia una chiusura settimanale superiore a 9,02 euro. In questo caso il titolo SIT si dirigerebbe verso gli obiettivi indicati in figura con un potenziale rialzista di oltre il 100%. Qualora, invece, il tentativo di rialzo dovesse fallire, allora le quotazioni si dirigerebbero verso area 4,3 euro.

Approfondimento

Si conferma il rialzo dei mercati azionari e ora sono pronti anche ad accelerare