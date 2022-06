L’estate è il mese delle vacanze. C’è chi ama il mare e chi invece preferisce la montagna. Inoltre, c’è anche una buona fetta di vacanzieri che potremmo definire esploratori. Sono coloro che sfruttano i periodi di ferie per andare alla scoperta di nuovi angoli di Mondo. In questo articolo andremo a conoscere una città molto affascinante perché presenta caratteristiche tipiche sia del Mondo occidentale che stilemi prettamente orientaleggianti. Tra l’altro, per raggiungerla, ci sono voli con prezzi estremamente interessanti. La meta che stiamo quindi per presentare è perfetta per chi non ha o non vuole mettere a disposizione budget elevati.

Approfittiamo della super offerta aerea a 4,99 euro per visitare questa suggestiva città low cost che coniuga Oriente e Occidente

Eccoci a Banja Luka, in Bosnia Erzegovina. Situata a circa 150 chilometri da Sarajevo, questa città è un importante centro culturale. Fino a pochi anni fa non era considerata una meta turistica. Oggi, però, complici le nuove rotte delle compagnie low cost, sta diventando una destinazione abbastanza popolare. Come vedremo tra breve, con quel che offre da vedere, vale proprio la pena andarla a scoprire. Ma non si tratta solo di belle e interessanti attrazioni. Anche il costo del volo è davvero allettante. La tratta di andata costa appena 4,99 euro! In generale, poi, Banja Luka è una località molto economica. Gli alloggi dove dormire hanno prezzi che partono da 16 euro a notte.

Cosa vedere a Banja Luka

Le caratteristiche architettoniche che si possono ammirare in questa città sono la testimonianza di un passato piuttosto vivo. Per secoli, Banja Luka è stata crocevia tra Oriente e Occidente. Tutti hanno cercato di conquistarla: Illiri, Romani, Slavi, Ottomani e addirittura gli Austro-ungarici. Durante il loro passaggio, tutti questi popoli hanno lasciato importanti tratti distintivi ancora oggi visibili in edifici, chiese e monumenti vari. In pieno centro cittadino troviamo l’imponente fortezza Kastel. Ricostruita nel 1400, se ne possono visitare alcune zone, come l’armeria e l’arsenale.

Sempre in centro, si trova l’edificio religioso più importante: la Cattedrale di Cristo Salvatore. La sua costruzione risale agli anni ’90, quando venne rifatta del tutto a seguito delle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Proprio per il melting pot culturale assai percepibile, in questa città ci sono ben 4 chiese cattoliche. Ricordiamo quella dedicata a San Bonaventura, che ha un campanile alto 42 metri!

Una città con tanto verde

I visitatori restano stupiti dai tanti viali alberati e dalla grande quantità di parchi e giardini. Gli stessi abitanti amano spostarsi in bicicletta. Inoltre, la città è attraversata dal fiume Vrbas. E, nella primissima periferia, ci sono rapide e cascate dove fare rafting e parchi dove concedersi una pausa rilassante.

Vita notturna

Banja Luka è famosa per la sua vita notturna. Per questo piace molto anche ai giovani. In tutta la città ci sono circa mille locali, sempre tutti affollatissimi a qualsiasi ora del giorno e della notte. La piazza dove gli abitanti si ritrovano per trascorrere la serata è Krajina Square. Tra storia, natura e movida, Banja Luka è davvero una grande piacevole scoperta. Dunque, approfittiamo della super offerta aerea a 4,99 euro!

