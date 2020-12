Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi ne soffre lo sa: la sindrome da colon irritabile può diventare davvero invalidante! La condizione di disagio conseguente ai suoi sintomi può arrivare a compromettere la qualità della vita e le relazioni con gli altri. Lo stress, cui inevitabilmente siamo sottoposti, che sia di natura lavorativa, familiare o personale, non fa che peggiorare il problema, che ciclicamente si presenta in maniera più o meno acuta.

Come contrastarla? È possibile star meglio?

Innanzitutto è importante una buona diagnosi differenziale a cura di uno specialista. I sintomi della sindrome da colon irritabile, infatti, possono essere facilmente confusi con quelli di altre patologie gastrointestinali. Appurata la natura del problema e chiarito che si tratta proprio di colon irritabile, si possono apportare una serie di correzioni al proprio stile di vita.

Alleviare con rimedi naturali la sindrome da colon irritabile è possibile, sicuramente il primo passo è seguire un piano alimentare mirato ed equilibrato. È fondamentale attuare una netta riduzione di zuccheri raffinati e cibi industriali a vantaggio del consumo di cereali integrali, frutta e verdura. Via libera alle proteine magre quindi, date da riso, avena, carne, pesce. L’assunzione di questi alimenti e di fibre, infatti, aiuta il corretto transito intestinale evitando la fermentazione dei cibi nell’intestino. Ma soprattutto bere tanta acqua per depurare l’organismo. Si previene così la fastidiosa tensione addominale.

Evitare inoltre te, caffè, alcolici e tutte le bevande eccitanti che risultano irritanti per l’intestino e contribuiscono ad aumentare ansia e stress.

Cambiare il proprio stile di vita significa anche fare sport. Una regolare attività sportiva aiuterà la corretta motilità intestinale ma non solo, permetterà di scaricare lo stress, principale nemico del colon irritabile. È noto difatti che l’intestino risente dei nostri umori ed in particolare in questa patologia ci può essere una grossa componente di natura psicosomatica.

Un altro valido aiuto può arrivare dalle erbe. L’estratto di eschscholtzia californica, preso mezz’ora prima dei pasti almeno due volte al giorno, magari abbinato a dello yogurt può rivelarsi particolarmente efficace.

Altri alleati contro la sindrome del colon irritabile sono i semi di lino. Come? Versare un cucchiaio di semi in un bicchiere d’acqua e lasciarli a bagno tutta la notte, avendo cura di coprire il bicchiere. La mattina dopo filtrare l’acqua e berla, in questo modo si beneficerà delle proprietà delle mucillagini di cui i semi sono ricchi e che sono utilissime per migliorare il transito intestinale (ottimo quindi in caso di stitichezza) e sfiammarne la mucosa.

Anche la gramigna, assunta in estratto, ha un forte potere decongestionante, non presenta effetti collaterali ed è ricca di flavonoidi, sali minerali, e vitamine. È molto utile anche sotto forma di decotto o tisana.

Adottando uno stile di vita più in sintonia col proprio corpo, è possibile migliorare le proprie condizioni di salute e perché no, star meglio anche con se stessi. Del resto si è sempre detto mens sana in corpore sano, quindi perché non provare?