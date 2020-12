Ecco perché non si deve mai aprire questo messaggio su WhatsApp

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli ultimi anni tutti noi siamo stati testimoni di un cambiamento che può essere definito epocale. Grazie all’avvento di nuovissime tecnologie siamo oggi in possesso di telefoni che, fino a qualche tempo fa, non erano neanche lontanamente immaginabili. Grazie a questi infatti possiamo restare in contatto con chiunque, in qualsiasi parte del mondo, facilmente e gratuitamente. In questo un grande merito ce lo hanno sicuramente i social network e, in particolare, le applicazioni di messaggistica. Tra queste ovviamente spicca WhatsApp, colosso della messaggistica instantanea in Europa e non solo.

Le promozioni sospette

Proprio per la grandissima quantità di utenti che ogni giorno scarica e utilizza l’applicazione, WhatsApp non si configura come il posto più sicuro al mondo. Infatti, sebbene fornisca a chi lo usa tantissime comodità e funzioni, è bene essere molto attenti alle persone con cui entriamo in contatto. Niente ci nega di poter giovare di tutti i benefici che l’applicazione ci offre, ma consigliamo sempre di tenere alta l’attenzione e diffidare dai contatti che non conosciamo.

Infatti molti malintenzionati negli ultimi anni hanno visto in WhatsApp un’opportunità per adescare vittime. Sono molte le truffe che la stessa applicazione ha denunciato e ostacolato. Oggi vogliamo mettere al corrente i nostri lettori riguardo a un messaggio che sta girando, in grado di causare conseguenze spiacevoli. Dunque ecco perché non si deve mai aprire questo messaggio WhatsApp.

La truffa di WhatsApp gold

Viene riportato da diversi utenti che, ultimamente, sta girando un messaggio dove si avverte che WhatsApp diverrà da li a breve a pagamento. Si parla infatti di un upgrade chiamato appunto “WhatsApp gold”. Dopo questa informazione, il messaggio chiede di confermare i dati dell’account nel caso si voglia restare attivi sull’applicazione anche dopo questo presunto aggiornamento.

La stessa applicazione ha fatto sapere come WhatsApp è a titolo assolutamente gratuito per gli utenti, e se le cose cambieranno avvertirà ufficialmente e per tempo. Lo scopo di questi truffatori è quello di accedere a dati sensibili che gli vengono forniti nel momento in cui confermiamo la nostra identità e i dati del nostro account. Per il momento non sono in programma upgrade e, tantomeno, aggiornamenti che vedono un costo per l’utilizzo dell’app. Raccomandiamo dunque la massima attenzione. Infatti ecco perché non si deve mai aprire questo messaggio WhatsApp.