Per fare la dieta contro la colite, ecco gli alimenti consigliati. Perché per guarire in modo naturale da quella che è definita come la sindrome dell’intestino irritabile è fondamentale andare a modificare radicalmente la propria alimentazione. Ed allora, ecco gli alimenti consigliati per fare la dieta contro la colite. Nel precisare come sia importante non solo la scelta dei cibi, ma pure il tipo di cottura da privilegiare.

Ecco gli alimenti consigliati per fare la dieta contro la colite, la parola d’ordine è leggerezza

Per la dieta contro la colite l’irritabilità dell’intestino si può risolvere solo con l’assunzione di cibi prevalentemente a basso contenuto calorico, e comunque mai fritti. Per esempio, nelle fasi in cui si soffre di colite, il pesce va mangiato lesso. Così come per la carne è meglio scegliere quella bianca cucinata al vapore o, al più, ai ferri. Lo stesso dicasi per la frutta che va mangiata cotta. Anche carote e patate vanno consumate rigorosamente lesse. Così come vanno bene pure le minestre ed i brodi di verdure.

Ogni persona colpita dalla sindrome dell’intestino irritabile, nel seguire una corretta alimentazione, può reagire diversamente all’assunzione di certi cibi. Che è, quindi, bene evitare magari consultando il medico. Per esempio, chi soffre di colite può mangiare, in genere, alimenti come lo yogurt ed i formaggi non fermentati. Ma può anche accadere che per alcune persone l’assunzione di questi cibi possa comunque scatenare i sintomi.

Le diverse fasi della patologia

Consultare il medico di famiglia quando si soffre di colite è essenziale. Ciò in quanto la sindrome dell’intestino irritabile può svilupparsi in due fasi. Quando la colite è ulcerosa e si è in una fase remissiva l’alimentazione, in questo caso, deve essere ricca di fibre. Mentre se la fase della colite ulcerosa è acuta c’è una priorità. Che è quella di bere molta acqua al fine di evitare la disidratazione.

Quello legato alla colite è un disturbo che è molto diffuso e che è da tenere sotto controllo proprio attraverso una corretta alimentazione. Altrimenti i fastidiosi sintomi possono incidere negativamente non solo sulla vita lavorativa, ma anche su quella sociale.