Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando è fredda disseta, mentre quando è calda può aiutare la digestione. Ma in ogni caso bisogna fare molta attenzione a qual è la migliore acqua da bere tutto l’anno.

Perché in realtà bisognerebbe sforzarsi di bere il più possibile l’acqua sempre a temperatura ambiente in quanto rappresenta sempre il modo migliore per mantenere naturalmente il corpo idratato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco perché bisogna fare molta attenzione a qual è la migliore acqua da bere tutto l’anno

Nel dettaglio, l’acqua bevuta a temperatura ambiente aiuta le vie respiratorie rispetto all’acqua fredda. Bere l’acqua dal frigorifero, o addirittura dal freezer, infatti, può irritare le mucose. Per poi scatenare il mal di gola e, addirittura, in caso di eccesso di acqua fredda ingerita, ad infezioni alle vie respiratorie.

L’acqua a temperatura ambiente, inoltre, d’estate come d’inverno, è una grande alleata della digestione. Mentre pranzare o cenare con l’acqua fredda, ma anche con le bibite ghiacciate, comporta un rallentamento della digestione. E ciò in quanto i grassi presenti nei cibi che si mangiano tenderanno a solidificarsi nello stomaco.

Così come l’acqua a temperatura ambiente idrata il corpo e non influisce sul sistema nervoso. L’acqua fredda, invece, può provocare il mal di testa. E questo specie nelle persone che già soffrono di emicrania. Oltre a provocare mal di stomaco e gonfiore addominale.

Cosa preferire tra calda e fredda ed il perché

Inoltre, rispetto all’acqua bevuta a temperatura ambiente, quella calda è, in genere, da preferire sempre a quella fredda.

E questo perché, sebbene occorra sempre non esagerare, l’acqua calda, per esempio, quella che viene utilizzata per preparare una tisana o un infuso, è ottima come rimedio naturale per digerire. E pure per depurare l’organismo dalle tossine.

Al contrario di quella fredda, infatti, l’acqua bevuta tiepida non solo accelera, nello stomaco, l’assorbimento dei nutrienti, ma rappresenta pure un potente rimedio naturale per disturbi intestinali come la stipsi, ovverosia la stitichezza.