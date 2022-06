Le pesche sono frutti estivi molto buoni e salutari e crescono sull’albero del pesco appartenente alla famiglia delle Rosacee.

Non sono solo gustose, ma contengono molti nutrienti come la vitamina A, C, K ed E. Sono presenti sali minerali tra cui il potassio, il rame e il manganese, le fibre e le molecole antiossidanti come i polifenoli.

Le pesche favorirebbero la regolarità intestinale, ridurrebbero i sintomi delle allergie, abbasserebbero il rischio di tumori, difenderebbero la pelle dai raggi UV e favorirebbero la salute cardiovascolare. Sono ottime per la digestione, sono depurative, farebbero bene alla circolazione del sangue, combattono i vermi, contengono molta acqua e pochi grassi. Proteggerebbero la salute degli occhi e combatterebbero i radicali liberi mantenendo la buona salute della pelle e degli organi del corpo.

Per “assumere” tutti i benefici delle pesche occorre consumare anche la buccia. Le pesche non sono solo buone da mangiare come frutta, ma, poiché il loro sapore è dolce e zuccherino risultano essere ingredienti perfetti per la preparazione di squisiti dolci, da preparare in poco tempo. Ora, infatti, andremo a spiegare come si impiegano solo 10 minuti per preparare un dolce croccante e gustoso.

Ecco gli ingredienti per sei persone

Per la realizzazione di questa ricetta possiamo utilizzare qualsiasi tipo di pesca: le nettarine, le percoche, le pesche bianche, quelle gialle oppure optare per un mix di tutte le tipologie.

a) 1 pesca grande;

b) 1 rotolo di pasta sfoglia;

c) 4 cucchiai di marmellata di albicocche oppure di pesche;

d) 1 tuorlo d’uovo;

e) qualche cucchiaio di zucchero semolato oppure di canna.

Solo 10 minuti per preparare un dolce croccante e gustoso con le pesche fresche. La preparazione

Srotolare la pasta sfoglia su una teglia. Ripiegare i bordi laterali due volte, come se si volesse realizzare una cornice.

Bucare la base della pasta sfoglia con una forchetta e stendere due cucchiai abbondanti di marmellata scelta. Riporre la teglia in frigo.

Nel frattempo, accendere il forno a 200 gradi. Lavare bene una pesca e tagliarla a fettine. Poggiare le fettine sulla marmellata e spennellare i bordi della pasta sfoglia con il tuorlo. Per finire, spolverare il tutto con lo zucchero semolato. Rimettere in frigo per altri dieci minuti. Dopodiché, inserire nel forno statico a 200 gradi per 25 minuti. Negli ultimi cinque minuti aggiungere della marmellata diluita con un cucchiaio d’acqua e un’altra spolverata di zucchero. Togliere dal forno e lasciare raffreddare prima di servire.

