I deodoranti per ambienti sono degli oggetti che ormai si trovano nelle case di tantissime persone. È diventato molto comune vederli negli appartamenti di amici e parenti. E si tratta di oggetti che non hanno mai fatto paura a nessuno. Anzi, regalano un odore fantastico alle stanze della casa e danno anche un tocco di classe all’arredamento. Peccato che ci sia una brutta notizia. Si tratta infatti di un’allerta per la salute, bisogna eliminare questo oggetto molto diffuso dalla propria casa perché, a quanto pare, si è rivelato piuttosto pericoloso. Ecco nello specifico di cosa stiamo parlando.

Ecco chi sostiene la loro pericolosità

A sostenere che la salute potrebbe essere messa a rischio a causa dei deodoranti per ambienti è l’American College of Allergy Ashma and Immunology. Il Presidente Stanley Fineman ha infatti affermato che questi oggetti siano la causa di danni alla salute del 20% della popolazione. Per esempio, si possono riscontrare allergie, nausea, irritazione alle vie respiratorie e fastidio agli occhi. Questo a causa di alcune sostanze chimiche contenute all’interno di questi profumatori. Fineman sostiene soprattutto che le persone più a rischio sono quelle che già soffrono di insufficienza respiratoria o asma. E anche i bambini sono in cima alla lista. Ma non è l’unico a prendere questa posizione. Il Natural Resources Defense Council, infatti, ha condotto uno studio su 14 diversi tipi di profumatori per ambienti. Il risultato è stato scioccante: 12 contenevano ftalati, che potrebbero essere collegati in alcuni casi ai tumori.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Perciò, data l’allerta per la salute, bisogna eliminare questo oggetto molto diffuso dalla propria casa!

Come sostituire i deodoranti per ambiente?

Per ovviare al problema del cattivo odore in casa, intanto si potrebbero lasciare spesso le finestre aperte. Così non si sentirebbe mai puzza di chiuso. Inoltre, il deodorante per ambiente può essere sostituito con altri profumatori della casa. Per esempio, si potranno usare delle erbe aromatiche o degli olii essenziali. Questi saranno perfetti, doneranno alla casa un odore meraviglioso e non rappresenteranno alcun pericolo per la salute.

Approfondimento

Se si hanno vecchi profumi o campioncini non utilizzati possiamo riciclarli