Alla fine dopo i continui alti e bassi delle ultime settimane la direzione che hanno intrapreso i mercati sembra quella del ribasso. L’esplosione di momentum di ieri lasciava poche speranze. Il ribasso di oggi è la quasi totale e definitiva conferma che ora si potrebbe scendere anche di un 5/7% per un mese ancora se non di più, se non proprio fino al setup annuale del 14 dicembre.

Si procederà per step ed oggi iniziamo però a definire i livelli da monitorare di un ribasso dei mercati che potrebbe essere anche forte.

Infatti a priori non neghiamo nessuna ipotesi perchè inizia a preoccuparci lo swing che si sta formando sul time frame settimanale. In altri sedi temporali questo pattern ha aperto la strada a ribassi anche del 15/20%.

Alle 16,31 del 27 ottobre registriamo i seguenti prezzi:

Dax Future

12.028

Eurostoxx Future

3.058

Ftse Mib Future

18.620

S&P 500

3.391

Il frattale previsionale in distonia con il trend inn corso

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 23 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Le previsioni erano per un rialzo di un mese da questa settimana in poi. Possibile quindi un’automodifica dello scenario con allunghi ribassisti fino a metà novembre, se non proprio il 14 dicembre.

I livelli da monitorare di un ribasso dei mercati che potrebbe essere anche forte

Come regolarsi? Quali sono i prezzi che porteranno nuovi rialzi e/o nuovi ribassi?

Dax Future

Trend settimanale al ribasso. che verrà sconfessato soltanto da una chiusura del 30 ottobre superiore a 13.018. Rimbalzo di brevissimo solo con la chiusura del 28 ottobre superiore a 12.267.

Eurostoxx Future

Trend settimanale al ribasso. che verrà sconfessato soltanto da una chiusura del 30 ottobre superiore a 3.276. Rimbalzo di brevissimo solo con la chiusura del 28 ottobre superiore a 3.114.

Ftse Mib Future

Nuovi ribassi duraturi solo con la chiusura settimanale del 30 ottobre inferiore a 18.785. Ritracciamento in corso e nuovi rialzi solo con la chiusura del 28 ottobre superiore a 19.015.

S&P 500

Nuovi ribassi duraturi solo con la chiusura settimanale del 30 ottobre inferiore a 3.502. Ritracciamento in corso e nuovi rialzi solo con la chiusura del 28 ottobre superiore a 3.441,2.

La strada sembra tracciata al ribasso. Attenzione e cautela, in quanto non si esclude un forte ribasso alle porte anche per un paio di mesi.

Si procederà per step.