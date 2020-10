Basterà una pallina di tennis per salvare molte persone dal dolore causato da questo problema 

Soffrire di mal di schiena è davvero comune. Si tratta, purtroppo, di un dolore parecchio diffuso, che colpisce tantissime persone. E i rimedi a volte scarseggiano. Con l’arrivo dell’inverno, poi, sarà davvero facile incorrere in questo fastidio. Basta infatti un colpo di vento quando non si esce abbastanza scoperti per passare il giorno successivo con un dolore lancinante. Bene, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre una soluzione efficace, che potrà essere attuata comodamente a casa. Basterà una pallina da tennis per salvare molte persone dal dolore causato da questo problema.

Il rimedio per il mal di schiena da attuare a casa propria

A suggerire questa pratica è Beth Mueller, terapista, massaggiatrice e membro dell’Associazione Americana dei Massaggiatori. La situazione spiegata dalla Mueller è molto semplice. Quest’ultima, infatti, sostiene che il mal di schiena viene curato principalmente con i massaggi. E, per chi non può andare più volte in centri simili, il rimedio migliore è quello di provare a casa. Basterà una pallina da tennis per salvare molte persone dal dolore causato da questo problema. Sarà sufficiente solo capire come.

La pallina da tennis sostituisce i massaggi

La pallina da tennis può sostituire il massaggio in parte, alleviando la tensione muscolare. Basterà semplicemente posizionarla sulle aree dolenti della schiena ed esercitare un po’ di pressione. Sdraiarsi a terra con la schiena rivolta verso il pavimento, e far passare la pallina da tennis sotto, sarà la soluzione più semplice. Basterà fare questo esercizio per almeno 10 minuti ogni giorno, cambiando la posizione della pallina ogni minuto. Così facendo, i muscoli saranno molto più rilassati e la circolazione sanguigna migliorerà notevolmente.

La Mueller, quindi, consiglia questa pratica. Ovviamente, prima di iniziare qualunque tipo di trattamento simile, è giusto consultare il proprio medico curante. Infatti, un mal di schiena sporadico potrebbe anche essere risolto. Ma bisogna essere sicuri che questo tipo di azione non comprometta chi soffre in modo più importante di tale problema.