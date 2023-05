Pulire i vetri in 5 minuti senza aloni (nemmeno in controluce) con 1 metodo infallibile che sta spopolando

Vetri brillanti e perfettamente puliti in poche e semplici mosse? Il segreto c’è! È facile e veloce e promette risultati strepitosi. Ecco perché sta spopolando!

Molte le regioni d’Italia che, in questi giorni, stanno combattendo contro il maltempo, eppure la primavera è nel pieno della sua forza. Gli esperti assicurano che la bella stagione sta per arrivare, sprigionando temperature calde e accoglienti. Dunque, è tempo di prepararsi alle famose “pulizie di primavera”. In queste settimane ci si dedica a riporre coperte, piumini e piumoni dell’inverno. Grazie ai trucchetti giusti, infatti, si molti tessuti pesanti si possono rinfrescare e renderli pulitissimi senza doverli necessariamente lavare.

Per quanto riguarda le pulizie, indubbiamente, persiane e finestre diventano quasi una priorità. Basta una giornata di sole e macchie e aloni si notano molto di più. Per questo motivo, bisogna tenersi pronti e sfoderare tutte le “armi” a disposizione per la lotta contro lo sporco, soprattutto sui vetri. Di seguito, mostreremo il trucchetto più gettonato degli ultimi tempi.

Pulire i vetri in 5 minuti senza aloni: ecco come fare

Prima di svelare il rimedio che sta spopolando sui social, è opportuno sottolineare che gli aloni sui vetri dipendono da diversi fattori. Non tutti sanno, ad esempio, che è consigliabile lavare e pulire i vetri nelle ore della giornata in cui il sole non batte troppo forte. I raggi solari, infatti, favoriscono la formazione dell’alone, soprattutto dopo la pulizia.

Per pulire i vetri in 5 minuti e senza troppa fatica ci si può affidare anche a rimedi naturali. Attenzione, però, perché non tutti i trucchi casalinghi sono ideali per ottenere risultati ottimali. Da evitare i prodotti oleosi. Ottimo, invece, l’uso dell’aceto vaporizzato e passato con un panno in cotone.

Per vetri scintillanti in un batter d’occhio, però, il vero segreto è un altro. Basta una piccola pallina di sapone giallo sciolta in un recipiente con acqua caldo. Per una pulizia più accurata, si consiglia anche l’aggiunta di un cucchiaio di sapone di Marsiglia. Immergere una spugna morbida nella miscela ottenuta. Poi, strizzare leggermente e passare sul vetro. Infine, asciugare con un panno di cotone pulito. I movimenti da effettuare con il panno in cotone sono circolari. Inoltre, per un risultato davvero soddisfacente, persiane e tapparelle devono necessariamente essere pulite e spolverate periodicamente.