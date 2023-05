Pianta da siepe che cresce in fretta: se vuoi una bella siepe rigogliosa ecco quale scegliere

Desideri un po’ di privacy ma la tua siepe ci mette una vita a crescere e infoltirsi? Sei stufo del solito arbusto tutto foglie e niente fiori? Ecco la pianta fatta per te che cresce velocemente e non ha bisogno di tante cure.

Avere uno spazio esterno dove godersi il relax del post lavoro è una vera fortuna. Che si tratti di un balconcino, un terrazzo o un giardino, poco importa. In tanti farebbero carte false per una piccola oasi verde al riparo dagli occhi indiscreti. Lo sanno bene anche i VIP che sono molto attenti non solo agli spazi esterni ma anche alle piante ornamentali. Se cerchi qualche idea per proteggere il tuo giardino, oltre alle solite siepi, pianta questo arbusto!

Vuoi una pianta da siepe che cresce in fretta, ecco una delle più belle

Non devi per forza accontentarti di piante cariche di foglie che non regalano mai nessun fiore. In commercio c’è una varietà infinita di piante da fiore che puoi sfruttare per proteggere la privacy. Anche se sei in condominio non dovresti accontentarti di reti, cannicci o bambù. Un esempio, l’aubretia, una delle piante più belle che ci siano che regala un’esplosione di colori.

Ma oltre a quelle più conosciute, c’è un arbusto molto interessante che pochi considerano, l’abelia. Questo arbusto è davvero molto resistente, sia al freddo che al caldo eccessivo. Fiorisce proprio nel mese di giugno e le sue fioriture durano fino ad ottobre. Questo arbusto ornamentale ha due specie più diffuse, la grandiflora e la floribunda. Se cerchi fiori bianchi scegli la prima, altrimenti se vuoi una fioritura magenta vai con la seconda.

Come curare l’abelia e avere fioriture abbondanti

L’abelia grandiflora è decidua ed è perfetta per le fioriture estive. Mentre la floribunda è quasi una sempreverde se piantata in zone molto miti. Entrambe, oltre a regalare degli splendidi fiorellini, hanno un grosso vantaggio. Crescono velocemente e quasi senza alcun tipo di manutenzione, basta innaffiarle il giusto. Se desideri che crescano più in altezza, allora conviene potarle regolarmente. E se invece ti interessa che siano molto piene e fitte, lasciale crescere liberamente. Se le pianti adesso metti qualche granulo di concime a lenta cessione e del terriccio. Per il resto fai solo attenzione a potenziali ristagni, soprattutto se la impianti in vaso. Puoi aggiungere dell’argilla per aiutare il terreno a drenare meglio. E occhio ai parassiti come il mal bianco, soprattutto se abiti in posti umidi e dove piove spesso. Potresti valutare di mettere una leggera pacciamatura per proteggerla meglio.

Quindi, ecco un’idea se vuoi una pianta da siepe che cresce in fretta e non vuoi aspettare. Basta andare dal tuo fiorista o dal vivaista di fiducia e potrai trovarne quasi tutte le varietà. Anche se forse la grandiflora è la più carina di tutte!