Hai ancora in casa questo telefono cellulare? I collezionisti potrebbero pagarlo anche 35.000 euro, una vera fortuna!

Le nostre case sono un autentico scrigno di ricordi. Alcuni oggetti hanno potere di riportarci indietro nel tempo e li conserviamo con cura. Un regalo fatto da una persona importante o un oggetto particolare in ricordo di un viaggio ci fanno spesso sorridere. Oggi vogliamo svelarti che un particolare oggetto che potresti avere in casa può farti guadagnare un mucchio di soldi.

Il cellulare è uno strumento ormai diventato a dir poco indispensabile nella vita di ogni giorno. Mentre oggi è un oggetto così comune, per molti di noi il primo telefonino ha segnato un piccolo passo verso l’indipendenza.

A volte, frugando nei cassetti e negli armadi possiamo scovare dei veri e propri tesori. Il nostro obiettivo oggi è quello di invogliarti a cercare nella tua casa un vecchio telefono cellulare.

Se l’hai conservato, potresti venderlo a un collezionista e guadagnare soldi a palate. Sei curioso di saperne di più? In caso affermativo, continua a leggere l’articolo.

Hai ancora in casa questo telefono chiuso in un cassetto? Ha 16 anni e il suo valore è pazzesco

Penserai che si tratta soltanto di un comunissimo e vecchio telefono cellulare. Mentre questo discorso vale per la gente comune, i collezionisti ragionano in maniera totalmente indifferente.

Alcuni telefoni hanno segnato e rivoluzionato il mondo della tecnologia moderna. Ci sono modelli iconici che i collezionisti cercano per arricchire le loro collezioni.

Ne è un esempio un particolare modello di IPhone. Considerati nel Mondo i telefoni più desiderati, sono tra i dispositivi più cari del genere. I motivi sono molteplici: software efficiente, materiali premium di grande qualità, minore svalutazione rispetto ad altri brand, ma anche per una questione di marketing.

Ecco perché un particolare modello di IPhone può valere così tanto: si tratta del 2G. Lanciato nell’anno 2007 questo telefono in particolari condizioni può valere abbastanza da farti guadagnare una cifra da capogiro. Scopriamo insieme come!

Vuoi guadagnare una cifra da capogiro? Vendi a un collezionista questo modello così desiderato

I collezionisti non possono resistere a un autentico pezzo di storia della telefonia. Anche chiamato IPhone EDGE, questo modello fa gola a moltissimi collezionisti. Così tanto che pochi mesi fa, un’asta si è conclusa con una cifra record: 40.000 dollari che con il cambio valuta diventano oltre 35.000 euro. Ma com’è possibile?

Come forse sai già, il valore di un oggetto da collezione non è legato al suo valore commerciale, bensì alla sua rarità. Questo modello infatti è stato commercializzato soltanto negli Stati Uniti e in pochi altri stati. Inoltre, l’IPhone 2G è stato prodotto anche in un numero di esemplari limitato rispetto ai modelli successivi.

Tuttavia, non basta avere tra le mani questo telefono in buono stato. Per raggiungere queste cifre da capogiro l’oggetto deve essere ancora chiuso dentro la sua scatola originale e possedere i sigilli.

Hai ancora in casa questo telefono, ma negli anni l’hai utilizzato? Niente paura. Se possiedi un modello originale in ottime condizioni, un collezionista potrebbe essere disposto a sborsare oltre 10.000 euro per averlo.

Dunque, che cosa stai aspettando? Un semplice ritrovamento potrebbe cambiarti la giornata (e non solo).