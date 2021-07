In estate molti hanno la possibilità di dedicare più tempo alla cura del proprio giardino. E riguarda non solo l’innaffiare le piante, ma anche tenerlo ordinato e pulito per quando ospitiamo amici o parenti.

Fra le varie attività che riguardano la cura del giardino ci può essere anche quella di occuparsi delle ringhiere che lo circondano. Infatti, specie per chi ha una casa vicino al mare sa bene che la salsedine la può rovinare. Per questo questo è necessario verniciare periodicamente le nostre ringhiere per renderle più resistenti.

In un nostro precedente articolo avevamo spiegato i 4 passaggi che pochi sanno per dipingere uno steccato in modo perfetto. Ora, invece, vedremo che per dipingere perfettamente la ringhiera in giardino sono 5 le vernici da usare.

Vernice ad olio e vernice epossidica

Nelle fasi di pittura di una ringhiera, l’importanza nella scelta della vernice riguarda sia l’estetica sia la protezione della ringhiera stessa. Quindi, scegliere una vernice adatta è fondamentale per proteggerla dalle intemperie e dalle avverse condizioni atmosferiche. Di conseguenza nella scelta, bisogna accertarsi che sia specifica per resistere alle variazioni climatiche.

Comunque ne esistono di varie tipologie. Il primo tipo ad esempio è la vernice ad olio che necessita di più strati, ma è meno protettiva anche se ci darà un ottimo risultato estetico.

Poi c’è la vernice epossidica, che di solito è usata per verniciare le auto. Ha un vantaggio enorme, ovvero dura molto, è resistente ma soprattutto non richiede l’utilizzo di altri prodotti.

L’unica accortezza è che bisogna mescolarla con un agente indurente per usarla, pertanto si deve usare entro le 6 ore dalla miscelatura.

Per dipingere perfettamente la ringhiera in giardino sono 5 le vernici da usare

Un’altra tipologia di vernice è lo smalto. Ottimo per le ringhiere in ferro ma prima di applicarlo si deve dare una mano di antiruggine, per un buon risultato finale. Infine restano gli ultimi due tipi: la vernice acrilica e gli impregnanti acrilici trasparenti.

La prima dura nel tempo e fornisce un’ottima protezione alla ringhiera. La seconda è perfetta per le ringhiere in legno perché mette in risalto le venature; tra l’altro è semplice da preparare e si possono mettere più strati per un risultato estetico migliore.

Ovviamente quando si decide di iniziare a verniciare è bene munirsi di tutto l’occorrente per proteggersi; fra tutti è molto importante l’uso di una mascherina.

Approfondimento

Per un giardino sicuro e protetto spendendo poco ecco 3 staccionate da usare