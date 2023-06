Allenare i glutei senza ingrossare le gambe è possibile. Prova i 3 esercizi consigliati dalla fit influencer Giulia Calefato

Quando si allenano i glutei, il terrore di ogni donna è quello di far diventare troppo grosse le gambe. La fitness influencer Giulia Calefato ci svela tre esercizi molto utili ed efficaci per ottenere glutei di marmo e gambe snelle.

Ripetiamo spesso che per mantenersi in forma occorre svolgere regolare attività fisica e mangiare in maniera sana ed equilibrata. A volte, però, nonostante tutti i nostri sforzi e la nostra costanza, non riusciamo ad ottenere i risultati sperati. Spesso, poi, ci sono esercizi utili per alcune zone del corpo e che però vanno a discapito di altre. Tutte vorrebbero avere dei glutei alti e sodi. E allora, via di squat!

Al tempo stesso, però, gli squat, che sono un ottimo esercizio completo per la parte bassa del corpo, irrobustiscono inevitabilmente anche i quadricipiti e quindi le cosce. Uno sviluppo muscolare che non tutte apprezzano.

Allenamenti personalizzati con la app Fit is Beauty

Giulia Calefato è una wellness coach. Convinta che l’attività fisica possa aiutare a ritrovare l’equilibrio psicofisico, ha creato Fit is Beauty, una applicazione dedicata al benessere in senso totale. Propone infatti piani di allenamento personalizzati, studiati tenendo conto degli obiettivi che si vogliono raggiungere e delle caratteristiche fisiche (fisico androide o ginoide), oltre che delle abitudini alimentari.

Ma, oltre ad una guida personalizzata con i workout giornalieri, grazie al supporto di un nutrizionista, viene fornito anche un piano di educazione alimentare studiato in base alle preferenze alimentari e che insegna gli abbinamenti più corretti e suggerisce i sostituti.

Come allenare i glutei senza ingrossare le gambe

Torniamo ora al nostro quesito iniziale, ovvero l’esigenza molto comune tra la maggior parte delle donne: avere un sedere marmoreo pur mantenendo gambe magre e snelle. A tal proposito, Giulia Calefato suggerisce tre esercizi molto utili.

Si comincia con gli slanci posteriori. In piedi, arretrando un poco un piede, sistemare una fascia elastica attorno alle caviglie. A questo punto, con le mani appoggiate allo schienale di una sedia, portare all’indietro una gamba tendendo bene l’elastico. Tornare alla posizione di partenza e continuare così per 40 secondi. Al termine, fare la stessa cosa con la gamba opposta. Ripetere per 3 serie con 1 minuto di pausa.

Altri 2 ottimi esercizi per i glutei

Sistemare la banda elastica attorno alle cosce. Stesi a terra su un fianco, con il gomito in appoggio così da avere il busto sollevato, ruotare la gamba esterna verso l’alto, divaricando le gambe. Continuare per 35 secondi e ripetere dal lato opposto. Fare 3 giri senza pause.

Vediamo quindi il terzo ed ultimo esercizio per allenare i glutei senza ingrossare le gambe. Distesi, con la schiena appoggiata a terra, le gambe piegate e i piedi ben piantati al suolo. Sollevare una gamba flettendo un poco il ginocchio e cercando di avere la coscia verticale. Da questa posizione, contrarre bene i glutei e, col piede a terra, sollevare il bacino fino a che si riesce. Scendere lentamente fino a sfiorare il pavimento e ripetere per 30 secondi per gamba. Ripetere 3 volte senza riposo.