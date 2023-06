Viaggi e vacanze: 2 posti meravigliosi da scoprire in Italia anche in un fine settimana d’estate

Il tempo delle ferie si sta avvicinando, non bisognerà far altro che trovare il posto migliore dove trascorrerle. Oggi si andrà alla scoperta di Volterra e di Loano, due città diverse tutte da scoprire.

L’arrivo dell’estate porta molti a cercare posti in cui trascorrere le vacanze. Tra luglio e settembre, infatti, saranno tante le famiglie e i gruppi di amici che decideranno di partire alla scoperta di nuove zone del Mondo. Per chi non vuole allontanarsi dall’Italia, anche per motivi economici, potrà scegliere Punta Penna, ma anche la Liguria. In caso contrario, tanti viaggi alla scoperta delle bellezze del Mondo. Oggi si andrà alla scoperta di due città italiane tutte da scoprire tra architetture e natura favolosa, Volterra e Loano. Due posti molto diversi che sapranno conquistarci il cuore.

Viaggi e vacanze: 2 posti meravigliosi da scoprire in Italia

Il primo posto che si andrà a scoprire è Volterra, un vero e proprio gioiellino toscano con origini etrusche e una ricca storia medievale. Una città caratterizzata da viuzze strette, vecchi palazzi e musei. Tra questi il Museo Etrusco Guarnacci, uno dei più antichi musei d’Europa. Qui potremo ammirare statue, vasi e oggetti dell’epoca etrusca. Molto interessante, poi, anche l’antico teatro di Volterra risalente al I sec. a.C.

Il centro storico, invece, è di epoca medievale, dal Palazzo dei Priori alla omonima piazza. Sempre nel centro cittadino troveremo il Duomo di epoca tardo rinascimentale. Tra i monumenti religiosi troviamo anche il Convento di San Girolamo al Vellosio e il Convento dei Cappuccini. Oltre a visitare Volterra ci si potrà fermare a gustare diverse prelibatezze toscane accompagnate da un buon calice di vino rosso.

Loano

Il secondo posto perfetto per essere visitato durante il periodo estivo è Loano, città balneare ligure. Loano è una graziosa cittadina in provincia di Savona scelta da moltissime persone per godersi il relax estivo. La storia di Loano ha radici molto antiche, nel XIII secolo fu feudo dei Doria, famiglia che fece costruire parte dei monumenti principali di Loano.

Da visitare il Convento del Monte Carmelo e il centro città. Chi ama stare al mare potrà rilassarsi su una delle numerose spiagge presenti a Loano, località Bandiera Blu perfetta per amici e famiglie. Eventi culturali come mostre e incontri vengono frequentemente organizzati in città. Un buon modo per unire il divertimento alla cultura e al relax in spiaggia. Tanti locali e tanti posti da scoprire anche in questa città ligure. Quindi, viaggi e vacanze: 2 posti meravigliosi da scoprire in Italia.