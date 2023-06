Spendi poco in questo paradiso terrestre dalle acque cristalline: ecco la meta delle vacanze preferita da Silvio Berlusconi

L’estate si avvicina e la nostra mente viaggia verso le tanto desiderate vacanze. Mare o montagna, lago o città? Queste sono le domande che ci poniamo, ma dobbiamo ammetterlo: anche il budget a disposizione incide parecchio. Con questo articolo oggi vogliamo suggerirti un luogo davvero incantevole in cui trascorrere le vacanze estive. Proprio qui, Silvio Berlusconi diversi anni fa comprò una casa.

Se non hai ancora deciso dove andare in vacanza, oggi ti daremo qualche consiglio. Sfortunatamente, spesso il nostro portafoglio ci limita molto nella scelta del luogo perfetto. Proprio per questo motivo, ti consiglieremo una località splendida che ti permetterà di godere di acque turchesi senza spendere una fortuna. Vuoi saperne di più? Corri a leggere qui sotto!

Spendi poco in questo paradiso terrestre e scopri perché Silvio Berlusconi lo amava così tanto

È un piccolo Comune che si affaccia sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Stiamo parlando di Lesa, in provincia di Novara. La sua posizione, tanto incantevole quanto strategica, ha affascinato arcivescovi e personaggi del calibro di Alessandro Manzoni. Proprio qui sorge Villa Campari, una favolosa dimora storica sulla riva del lago. Qui l’ex premier, recentemente scomparso all’età di 86 anni, non negava abbracci, sorrisi e qualche selfie ai numerosi passanti e turisti. Un paesaggio da favola e tanta tranquillità sono le cose che più amava di questo luogo Silvio Berlusconi.

Villa Campari è una residenza ottocentesca voluta dal patriota Cesare Correnti. In seguito, passò nelle mani dei produttori del famoso bitter e nel 2008 fu acquistata dal Cavaliere. La villa possiede 30 stanze, un enorme parco, una terrazza dal gusto rinascimentale e ovviamente una darsena e l’imbarcadero privato.

Cosa vedere a Lesa e perché dovresti sceglierla per le tue vacanze

Arte e cultura non mancano a Lesa. Qui si trova il Museo Manzoniano allestito nel Palazzo Stampa in cui potrai ammirare manoscritti, disegni e oggetti appartenuti al noto scrittore. In quanto punto strategico e importante avamposto, Lesa aveva il suo castrum di cui oggi purtroppo restano solo pochi resti. Potrai vedere il recinto a pianta quadrata, una torre ad angolo e alcune strutture murarie. Lesa è anche famosa per le sue spiagge di sabbia e ghiaia e la più famosa è quella dell’Erno. A seguire, Madonna di Campagna e il Castellaccio che, oltre ad essere molto pulite, sono anche gratuite, pubbliche e libere.

Spendi poco in questo paradiso terrestre perché soggiornare a Lesa è molto conveniente. Potrai trovare hotel e bed & breakfast a partire da circa 60 euro per notte. Ovviamente, se ti affretti a prenotare potrai trovare le offerte migliori. Inoltre, se vuoi scoprire le bellezze del Lago Maggiore sappi che Lesa dista soli 9 minuti dall’incantevole Stresa e meno di mezz’ora da Verbania.

Ami il pesce? Scopri dove mangiare bene a Lesa senza spendere troppo

Se anche tu vuoi mangiare del pesce eccezionale senza far piangere il portafoglio ti consigliamo due ristoranti. Il primo è Il Rapanello. Qui potrai gustare specialità di tonno e pesce spada a prezzi onesti. Consigliamo la pentolaccia, ovvero una zuppa di pesce servita in due tempi. Qui potrai spendere mediamente 40 euro a persona.

Il secondo è Battipalo, ristorante con specialità di carne e pesce che offre un panorama mozzafiato. Le portate variano tra i 13 e i 20 euro e la qualità è a dir poco eccezionale.