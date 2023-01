I bagordi natalizi hanno lasciato il segno? Ecco 4 semplici esercizi per avere la pancia piatta

Tra pranzi e cenoni, tutti in questo periodo ci sentiamo un po’ gonfi e appesantiti. Gli esercizi per gli addominali sono tra i più efficaci per scolpire l’addome e avere una pancia piatta e tonica. Vediamo un veloce circuito di soli 15 minuti.

Anno nuovo vita nuova! Oggi è il 1° gennaio, possiamo ritenere chiusa la parentesi godereccia fatta di pranzi e cenoni. Da oggi non si scherza più. Perlomeno a tavola. Si deve tornare alla normalità e alla solita routine quotidiana. Banditi quindi gli stravizi, ricominciamo a portare in tavola piatti sani e genuini, meglio se preparati con ingredienti di stagione e utilizzando preparazioni leggere.

L’ideale sarebbe affiancare ad un sano regime alimentare anche una regolare attività fisica. La combinazione perfetta per rimettersi in forma nel giro di breve tempo.

La comodità dell’home fitness

Ci sono tanti esercizi che si possono fare comodamente anche a casa. La pancetta è uno dei crucci che, più di ogni altro, affligge quasi tutti, uomini e donne indistintamente. Del resto, ci sono vari motivi che possono causare la pancia. Non sempre si tratta solo di grasso. Spesso è questione anche di gonfiore addominale ed anche di postura.

I bagordi natalizi hanno lasciato il segno? Rimediare si può anche senza palestra

Vediamo dunque 4 semplici esercizi a corpo libero che fanno lavorare proprio la fascia addominale. Proporremo esercizi statici e dinamici che aiutano ad irrobustire il nostro addome, meglio definendolo.

Crunch obliqui per snellire il punto vita

Dalla posizione dei classici crunch, con le mani dietro la nuca che sorreggono il collo, sollevare le spalle e avvicinare un ginocchio al gomito opposto. Ripetere il movimento alternativamente contraendo bene gli addominali. Fare almeno 15 ripetizioni per lato.

Plank classico, utile per tonificare tutto il corpo

Stesi a terra e con l’addome rivolto verso il basso, poggiarsi sulle punte dei piedi e sugli avambracci. Contrarre bene addome e glutei. Il corpo deve formare una linea retta. Testa e collo devono essere dritti e non rigidi. Più si riesce a mantenere la posizione e più l’esercizio risulterà efficace.

Crunch inverso, perfetto per gli addominali bassi

Partire dalla posizione sdraiata a pancia in su, con le braccia lungo i fianchi e le gambe distese. Piegare le gambe verso il busto in modo che tra gambe e busto si vada a creare un angolo di 90 gradi. Distendere nuovamente le gambe senza toccare il pavimento con i piedi né con le gambe. Durante l’esecuzione, mantenere la zona lombare ben appoggiata a terra e non inarcare la schiena. Eseguire minimo 10 o 12 ripetizioni.

Plank laterale per lavorare intensamente sul giro vita

Stesi su un fianco, distendere le gambe e appoggiarsi sull’avambraccio. Sollevare il corpo lateralmente cercando di mantenerlo perfettamente in linea. Il peso del corpo sarà tutto concentrato sull’avambraccio che, a sua volta, dovrà risultare allineato con la spalla. Come per il plank, più tempo si resiste in questa posizione e più velocemente si noteranno risultati. I più allenati possono eseguirne una variante dinamica, avvicinando gomito e ginocchio dello stesso lato.

Dunque, se i bagordi natalizi hanno lasciato il segno, grazie a questi esercizi che possiamo fare praticamente ovunque possiamo rimediare presto. L’ideale sarebbe ripetere ogni esercizio 3 volte, e ripetere il circuito d’allenamento almeno 4 volte a settimana.